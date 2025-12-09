Дмитрий Певцов назвал ремейки советского кино итогом творческой импотенции

Режиссеры сегодня создают ремейки советских фильмов от «творческой импотенции», считает актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«"Ну все равно пойдут смотреть". Это полное отсутствие личного высказывания», - подчеркнул артист.

По мнению Певцова, корни этой проблемы уходят к цели продюсеров заработать денег, однако при создании творческих проектов такое желание не должно стоять на первом месте. Актер указал, что ремейки - «пустышки» и «жвачка», зрители не посмотрят их два раза.

«Человек должен есть, чтобы не умереть, правильно? Но если кормить его "бабл-гамом", он все равно в итоге помрет. Вот такое кино - это тележвачка», - заключил артист.

Ранее народный артист РФ Евгений Стеблов высказался против ремейков советских фильмов. По его мнению, ни одна из современных версий не смогла превзойти оригинал, пишет 360.ru.

