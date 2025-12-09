Дмитрий Певцов назвал ремейки советского кино итогом творческой импотенции
Режиссеры сегодня создают ремейки советских фильмов от «творческой импотенции», считает актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«"Ну все равно пойдут смотреть". Это полное отсутствие личного высказывания», - подчеркнул артист.
По мнению Певцова, корни этой проблемы уходят к цели продюсеров заработать денег, однако при создании творческих проектов такое желание не должно стоять на первом месте. Актер указал, что ремейки - «пустышки» и «жвачка», зрители не посмотрят их два раза.
«Человек должен есть, чтобы не умереть, правильно? Но если кормить его "бабл-гамом", он все равно в итоге помрет. Вот такое кино - это тележвачка», - заключил артист.
Ранее народный артист РФ Евгений Стеблов высказался против ремейков советских фильмов. По его мнению, ни одна из современных версий не смогла превзойти оригинал, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не понимают последствий: Чем Россия ответит на конфискацию ее активов Европой
- Недобровольное согласие: Кто выиграет от повышения лимитов сверхурочной работы
- Кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году по указу Путина
- Силуанов: Бесконечное бюджетное накачивание экономики грозит разбалансировкой
- Дмитрий Певцов назвал ремейки советского кино итогом творческой импотенции
- Обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей россиянина депортировали из США
- Количество пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти
- СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам
- Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек
- Герасимов проверил работу группировки «Центр»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru