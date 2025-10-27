Поргина заявила, что не может смотреть современные ремейки советских фильмов

Заслуженная артистка России Людмила Поргина призналась, что не смотрит современные российские фильмы и ремейки советской классики, включая новую версию картины «Москва слезам не верит». Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru.

По словам вдовы актера Николая Караченцова, современные ленты не вызывают у нее интереса и не способны удивить. Поргина отметила, что, хотя внук знакомит ее с новинками мирового кино, она предпочитает не посещать кинотеатры и не смотреть онлайн-премьеры.