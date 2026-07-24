Ставка на «Суперджет»: Сколько российских самолетов получит авиаотрасль к 2030 году
Юрий Сытник заявил НСН, что полностью импортозамещенный самолет SJ-100 уже прошел ряд технических доработок, но потребуется еще.
В лучшем случае российская авиаотрасль получит 200 отечественных самолетов к 2030 году, заявил НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100 начнется осенью 2026 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, потребность российских регионов в новых воздушных судах остается высокой - до 100 самолетов. Часть потребности будет закрываться самолетами Ил-114, а часть - SJ-100, передает ТАСС его слова. Сытник отметил, что это важное достижение для отрасли, но есть нюансы.
«Есть положительные сдвиги в самолетостроении, это новые технологии. Даже при строительстве SJ-100 делаются новые двигатели уже, полностью наша авионика, гидросистемы, шасси, самое главное – композитные материалы. Движение вперед идет, но не настолько, как мне, например, хотелось бы как летчику. Самолет будет – это да, он может выполнять полеты внутри страны – да, но не совсем за рубежом. Есть проблема с топливными баками, которые не очень удачно расположены. Эту систему надо менять, но это легко будет сделать. Сам самолет прошел уже несколько технических доработок. Первые модели были не совсем удачными, дальше доработки и доработки. То же самое происходит с Ил-114 и МС-21», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что темпы производства не будут очень большими.
«Я думаю, в конце года несколько моделей выпустят. Технологии есть, люди есть, включая всех специалистов. Горизонт появился. Но надо сказать, что это сказки, что к 2030 году будет 400-600 самолетов у нас в целом, в лучшем случае будет 200 самолетов к 2030 году», - добавил он.
Отечественные двигатели ПД-8, которые планируется устанавливать на лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пока что не запущены в серийное производство. Кроме того, их необходимо доработать из-за слишком разных габаритов и веса по сравнению с теми двигателями, которые сейчас стоят на авиалайнерах. Об этом НСН заявил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
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