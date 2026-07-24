«Абсолютно легко!»: Испанская группа The Locos не испугалась приехать в Россию
Приезд The Locos в России является знаковым событием для поклонников ска-панка, при этом на их концертах прозвучат и хиты легендарной группы Ska-P, сказал в эфире НСН Владимир Баранов.
Участники испанской ска-панк группы The Locos легко решились приехать с концертами в Россию, при этом на них не было давления из-за этого в своей стране, рассказал в интервью НСН организатор концерта, промоутер Владимир Баранов.
Группа Tle Locos, основанная экс-участником легендарной группы Ska-P Пипи (Ricardo «Pipi» Delgado), приехала в Россию. Музыканты выступят 24 июля в Санкт-Петербурге, 25 июля - в Москве, а 26 июля - на рок-фестивале «Пляж» в Челябинске. Баранов назвал приезд музыкантов знаковым событием и раскрыл подробности переговоров.
«Переговоры прошли абсолютно легко, мы списались по почте с Пипи, договорились, определили даты и начали работу. Конечно, приезд спустя четыре года в нашу страну группы такого уровня в жанре ска-панк можно назвать знаковым событием. Они уже не первый раз здесь, знаю, что им нравятся соборы в Питере и русская кухня. Я бы не стал называть The Locos преемниками Ska-P, все-таки это отдельный проект, но они исполнят три песни из их репертуара», - рассказал он.
За несколько дней до приезда The Locos от российского тура отказалась американская метал-группа Ill Niño, а вот испанцы не побоялись ехать в РФ. Баранов объяснил, с чем это связано.
«Как я понимаю, они не мешают межгосударственную политику с любителями музыки, что является очень хорошей тенденцией. А вот американские коллеги зачастую под наплывом комментаторов в соцсетях сразу же бегут отменять концерты. Давления не было, все для людей!» - подчеркнул собеседник НСН.
На днях организаторы российского тура американской группы Ill Niño сообщили о его отмене в связи с «односторонним решением артиста». Музыканты должны были выступить в период с 29 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов ранее говорил «Радиоточке НСН», что Ill Niño является крепким коллективом из «нулевых», который знают в России.
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