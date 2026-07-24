Участники испанской ска-панк группы The Locos легко решились приехать с концертами в Россию, при этом на них не было давления из-за этого в своей стране, рассказал в интервью НСН организатор концерта, промоутер Владимир Баранов.

Группа Tle Locos, основанная экс-участником легендарной группы Ska-P Пипи (Ricardo «Pipi» Delgado), приехала в Россию. Музыканты выступят 24 июля в Санкт-Петербурге, 25 июля - в Москве, а 26 июля - на рок-фестивале «Пляж» в Челябинске. Баранов назвал приезд музыкантов знаковым событием и раскрыл подробности переговоров.