Ким: Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить

«Часть площадей и товаров удалось сохранить... По предварительным данным, пострадавших нет», — написала Ким.

Ведется работа по устранению последствий ударов.

Глава Wildberries добавила, что усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

Ранее пресс-служба объединенной компании RWB заявила, что на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти никто не пострадал, пишет Ura.ru.

