Ким: Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить

Часть попавших под удары ВСУ складов Wildberries удалось сохранить. Об этом написала глава компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

Она сообщила, что 24 июля были атакованы логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Симферополе.

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«Часть площадей и товаров удалось сохранить... По предварительным данным, пострадавших нет», — написала Ким.

Ведется работа по устранению последствий ударов.

Глава Wildberries добавила, что усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

Ранее пресс-служба объединенной компании RWB заявила, что на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти никто не пострадал, пишет Ura.ru.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:ВСУкомпанияЛенинградская ОбластьСанкт-Петербург

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