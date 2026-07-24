Ким: Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить
Часть попавших под удары ВСУ складов Wildberries удалось сохранить. Об этом написала глава компании Татьяна Ким в Telegram-канале.
Она сообщила, что 24 июля были атакованы логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Симферополе.
«Часть площадей и товаров удалось сохранить... По предварительным данным, пострадавших нет», — написала Ким.
Ведется работа по устранению последствий ударов.
Глава Wildberries добавила, что усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.
Ранее пресс-служба объединенной компании RWB заявила, что на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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