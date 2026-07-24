В Белоруссии два человека погибли в аварии с военным автомобилем

Два человека погибли, 14 пострадали в результате опрокидывания грузопассажирского военного автомобиля в Белоруссии. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

ДТП произошло на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи. По данным ведомства, водитель MAZ во время поворота потерял управление, машина по инерции съехала в кювет и опрокинулась, пишет RT.

После аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения или эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Ранее в Зеленодольске в Республике Татарстан шесть человек погибли после автоаварии, предварительно, все они были несовершеннолетними.

