Лавров ответил на слова Рубио о провале переговоров в Анкоридже

Ранее Рубио высказал мнение, что саммит в Анкоридже провалился, и для урегулирования конфликта на Украине придется найти новые предложения и идеи.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что российский президент Владимир Путин прибыл на саммит с предложениями США, одобренными лидером страны Дональдом Трампом, на которые Москва согласилась. По словам Лаврова, в Анкоридже были согласованные результаты, и Трамп «не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно». При этом американский политик заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский выполнит предложенные шаги, однако этого не произошло.

