В Кирове после ракетной атаки на предприятие пострадали люди

Одно из предприятий Кирова подверглось ракетной атаке, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Кировской области Александр Соколов.

Губернатор не уточнил число раненых.

«Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», - написал Соколов на платформе «Макс».

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного строения, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Ракетный УдарКировская Область

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