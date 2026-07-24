Маск: Конфликт на Украине не закончится без уступок Запада в сторону России
Кризис на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в интервью Economist.
Маск отметил, что давно выступает за мир и уже несколько лет назад говорил о необходимости «пойти на некоторые уступки» Москве.
«Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло», — подчеркнул миллиардер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться на следующий день, если украинский президент Владимир Зеленский примет решение о выводе ВСУ из российских регионов и юридически признает фактическую ситуацию на земле, напоминает Ura.ru.
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