Маск: Конфликт на Украине не закончится без уступок Запада в сторону России

Маск отметил, что давно выступает за мир и уже несколько лет назад говорил о необходимости «пойти на некоторые уступки» Москве.

«Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло», — подчеркнул миллиардер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться на следующий день, если украинский президент Владимир Зеленский примет решение о выводе ВСУ из российских регионов и юридически признает фактическую ситуацию на земле, напоминает Ura.ru.

