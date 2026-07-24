В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Минтранс разрабатывает в России новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом заявили в ведомстве.

Отмечается, что знак позволит выделять специальные места рядом с поликлиниками, школами, детскими садами, торговыми центрами и другими востребованными локациями, пишет RT.

Минтранс запустил голосование, представив семь вариантов нового знака. Вариант, который поддержит большинство, может появиться на российских дорогах.

Ранее в Росстандарте сообщили, что исключать дорожные знаки с использованием латиницы в РФ не планируют.

