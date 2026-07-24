Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Федеральная служба напомнила, что 14-21 июля специалисты ведомства провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые ранее были открыты под гарантии ветеринарной службы и поставляли свою продукцию в РФ. Россельхознадзор выявил использование молока от зараженного поголовья для производства поставляемых в Россию продуктов. По данным ведомства, также подтверждены случаи использования сырья из третьих стран при производстве товаров для российского рынка. При этом армянская сторона заверяла об использовании отечественного сырья либо сырья предприятий ЕАЭС.

Россельхознадзор заявил о принятии мер «по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции».

В материалах на сайте ведомства говорится, что с 27 июля будет обеспечен контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Россию.

Ранее Россельхознадзор временно запретил импорт томатов, огурцов, перцев и зелени из Армении, в связи с этим товарооборот между двумя странами сократился более чем на 21%, пишет Ura.ru.

