Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении
Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Федеральная служба напомнила, что 14-21 июля специалисты ведомства провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые ранее были открыты под гарантии ветеринарной службы и поставляли свою продукцию в РФ. Россельхознадзор выявил использование молока от зараженного поголовья для производства поставляемых в Россию продуктов. По данным ведомства, также подтверждены случаи использования сырья из третьих стран при производстве товаров для российского рынка. При этом армянская сторона заверяла об использовании отечественного сырья либо сырья предприятий ЕАЭС.
Россельхознадзор заявил о принятии мер «по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции».
В материалах на сайте ведомства говорится, что с 27 июля будет обеспечен контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Россию.
Ранее Россельхознадзор временно запретил импорт томатов, огурцов, перцев и зелени из Армении, в связи с этим товарооборот между двумя странами сократился более чем на 21%, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении
- Маск: Конфликт на Украине не закончится без уступок Запада в сторону России
- В Кирове после ракетной атаки на предприятие пострадали люди
- В Москве задержали россиянку за подготовку подрыва машины силовика
- Венецианский кинофестиваль объявил программу
- Wildberries: На объектах компании в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал
- Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы
- «Атака на Питер!»: Wildberries пережил третью волну ударов ВСУ
- Над Россией уничтожили 571 украинский БПЛА
- СМИ: В Латвии запретили восемь песен композитора Паулса