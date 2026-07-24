Синоптики опровергли приход в Москву аномальной жары из Европы
До конца июля в столичном регионе ожидается температура в пределах нормы и почти ежедневные дожди, заявили НСН синоптики.
В Московском регионе в ближайшую неделю не ожидается аномальной жары, как в Европе. Температура воздуха будет в пределах нормы, практически ежедневно прогнозируются кратковременные дожди, рассказали НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин и ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
«Столичный регион на фоне высотной ложбины атмосферных фронтов ждет период дождей, они будут идти практически каждый день до середины следующей недели. Осадки ожидаются кратковременные, небольшие. Температура воздуха соответствует норме — +21..+26 градусов. В понедельник прогнозируется кратковременное понижение температуры — до +19..+24 градуса, дождь может пройти чуть посильнее. Северный ветер будет дуть со скоростью 3—8 м/с. Затем температура снова прибавит пару градусов, и конец июля может составить от +23 до +28 градусов», - рассказал Ильин.
При этом аномальная жара из Европы до столичного региона в ближайшие дни не доберется.
«На ближайшую неделю ничего подобного не предвидится», - сказал специалист «Метео».
Это подтвердил НСН и метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
«Нет, все это фантазия. Ничего подобного не ожидается. По крайней мере, в ближайшие семь-десять дней», - сообщил собеседник НСН.
Европа этим летом переживает одну из самых интенсивных волн жары за последние годы. Температуры в Западной Европе превышали +40 градусов, сильнее всего от этого пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пресс-центре НСН, что количество смерчей на территории России будет расти — такой вывод следует из статистики за последние годы.
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