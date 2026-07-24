При этом аномальная жара из Европы до столичного региона в ближайшие дни не доберется.

«На ближайшую неделю ничего подобного не предвидится», - сказал специалист «Метео».

Это подтвердил НСН и метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«Нет, все это фантазия. Ничего подобного не ожидается. По крайней мере, в ближайшие семь-десять дней», - сообщил собеседник НСН.

Европа этим летом переживает одну из самых интенсивных волн жары за последние годы. Температуры в Западной Европе превышали +40 градусов, сильнее всего от этого пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пресс-центре НСН, что количество смерчей на территории России будет расти — такой вывод следует из статистики за последние годы.