ПВО сбила над Россией 34 украинских БПЛА
23 февраля 202612:50
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией более 30 беспилотников ВСУ за четыре часа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 08:00 мск до 12:00 мск... перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Так, 21 дрон сбили над Азовским морем, шесть - в Крыму, четыре - в Краснодарском крае, два - в Белгородской области. Еще один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.
Ранее военные ликвидировали шесть дронов ВСУ над Азовским морем и Республикой Адыгея.
