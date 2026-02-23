ПВО сбила над Россией 34 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией более 30 беспилотников ВСУ за четыре часа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 08:00 мск до 12:00 мск... перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Так, 21 дрон сбили над Азовским морем, шесть - в Крыму, четыре - в Краснодарском крае, два - в Белгородской области. Еще один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

Ранее военные ликвидировали шесть дронов ВСУ над Азовским морем и Республикой Адыгея.

