Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026

На фестивальной красной дорожке в этом году появятся такие знаменитости, как Мишель Йео, Жюльетт Бинош, Изабель Юппер, Итан Хоук, Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Ченнинг Татум, Джон Туртурро, Аманда Сейфрид, Ларс Айдингер, Даниэль Брюль, Август Диль, Том Тыквер, Руперт Гринт, Джеймс Нортон и др. А самой громкой внеконкурсной премьерой обещает стать «Удачи, веселья, не сдохни» («Good Luck, Have Fun, Don't Die») Гора Вербински с Сэмом Рокуэллом в главной роли. Автор «Пиратов Карибского моря» не снимал почти десять лет. И вот привезет в Берлин фантастическую комедию о том, как в одной закусочной однажды возник буквально из воздуха загадочный человек и убедил нескольких посетителей отправиться вместе с ним спасать мир от искусственного интеллекта. Ждут в немецкой столице и премьеру еще одной комедии, вампирской. «Кровавая графиня» («Die Blutgräfin») важной австрийской кино- и театральной постановщицы Ульрике Оттингер — история о знаменитой леди Батори, которая ищет в Вене таинственную и очень опасную для вампиров книгу, а за ней по следам идут полиция и фанатично преданные науке исследователи мирового вампиризма.

Будет в расписании фестиваля и кино о музыке. Так в конкурсе за награды поборется драма «Всем нравится Билл Эванс» («Everybody Digs Bill Evans») Гранта Джи, известного своими документальными портретами Joy Division и Radiohead. На этот раз он впервые в своей карьере снял игровое кино — о легендарном джазовом пианисте и композиторе. А во внеконкурсной программе спецпоказов анонсирована документальная «Баллада о Judas Priest» («The Ballad of Judas Priest») о пионерах хэви-метала и их полувековом пути от истоков в индустриальном «Черном крае» Англии до недавнего включения в мировой Зал славы рок-н-ролла.

76-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в столице Германии с 12 по 22 февраля. Во всех его программах заявлено 276 фильмов, 79 из которых короткометражные, а 84 — документальные. В основной конкурсной программе 22 фильма, среди которых один документальный и один анимационный. Победителей определит жюри под руководством немецкого режиссера Вима Вендерса.

