Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о программе Берлинале.
Вечером 12 февраля один из главных кинофестивалей мира откроется фильмом афганской постановщицы о ее родине в ожидании талибов.
Вообще-то «Нет хороших мужчин» («No good Man») живущей в Европе афганки Шахрбану Садат анонсируется как фильм с элементами мелодрамы и комедии: фестивальные отборщики говорили о том, что в кадре будет много юмора. В центре истории единственная женщина-оператор кабульского ТВ, которая после развода и борьбы за опеку над маленьким сыном интересуется только работой. Однажды она знакомится с популярным журналистом и задумывается о том, что не все мужчины одинаковы. Но действие фильма происходит незадолго до возвращения к власти в стране талибов (движение «Талибан» было запрещено в России как террористическое, Верховный суд приостановил запрет. – Прим. НСН). Вероятно, даже кино с юмором не избежит этой тяжелой темы. Главную героиню сыграла сама Садат. Это кино покажут во внеконкурсной секции «Спецпоказы».
В втором по значению конкурсе фестиваля «Панорама» заявлена документальная лента «Русская зима» («Un hiver russe») живущего в Париже австрийского режиссера Патрика Шиа. Он снял кино о людях, уехавших из России за последние четыре года. «У них больше нет места, куда они могли бы вернуться, и нет такого места, где бы они чувствовали себя по-настоящему желанными гостями», - сказано в анонсе фильма на странице фестиваля.
Что касается основного конкурса, то в нем мало знаменитых режиссеров, зато очень много перспективных. А также хватает интригующих сюжетов. Фаворитом берлинской публики наверняка будет «Роза» («Rose») Маркуса Шляйнцера с немецкой кинозвездой, обладательницей актерского приза Берлинале и оскаровской номинанткой Сандрой Хюллер. Дело происходит в начале XVII века. В отдаленной протестантской деревне на территории сегодняшней Германии внезапно появляется таинственный солдат, утверждающий, что он наследник местной заброшенной фермы. На это кино Шляйнцера вдохновили многочисленные сведения о женщинах разных стран и эпох, выдававших себя за мужчин и отправлявшихся на войну.
Если не у жюри, то у публики наверняка будут популярны фильмы двух артхаусных режиссеров с голливудскими звездами в ролях. «У моря» («At the Sea») Корнеля Мундруцо — история о бывшей алкоголичке, которая возвращается к мужу и детям и пытается снова обрести семью и себя. В главной роли многократная оскаровская номинантка и обладательница «Золотого Глобуса» Эми Адамс («Прибытие»). В «Обрезке кустов роз» (Rosebush Pruning«») Карима Айнуза будет целая россыпь американских и британских знаменитостей - Эль Фаннинг, Каллум Тернер, Памела Андерсон, Райли Кио, Джейми Белл. Это ремейк драмы Марко Беллоккьо «Кулаки в кармане».
Также за «Золотого Медведя» будет бороться и «Жозефин» («Josephine») Бет ди Араужо, недавно нашумевшая на Сандэнсе, получившая там главную награду конкурсной программы американского кино и приз публики. Берлинале не в первый раз берет в свои программы то, что уже с успехом было показано на фестивале в Юте. То есть не мировые премьеры, как это принято у фестивалей класса А. Так было с драмой Элизы Хитман «Никогда. Редко. Иногда. Всегда» в 2020 году и с мелодрамой Селин Сон «Прошлые жизни» в 2023. Главные награды в Берлине они не выигрывали. Кто знает, может быть, получится у «Жозефин».
На фестивальной красной дорожке в этом году появятся такие знаменитости, как Мишель Йео, Жюльетт Бинош, Изабель Юппер, Итан Хоук, Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Ченнинг Татум, Джон Туртурро, Аманда Сейфрид, Ларс Айдингер, Даниэль Брюль, Август Диль, Том Тыквер, Руперт Гринт, Джеймс Нортон и др. А самой громкой внеконкурсной премьерой обещает стать «Удачи, веселья, не сдохни» («Good Luck, Have Fun, Don't Die») Гора Вербински с Сэмом Рокуэллом в главной роли. Автор «Пиратов Карибского моря» не снимал почти десять лет. И вот привезет в Берлин фантастическую комедию о том, как в одной закусочной однажды возник буквально из воздуха загадочный человек и убедил нескольких посетителей отправиться вместе с ним спасать мир от искусственного интеллекта. Ждут в немецкой столице и премьеру еще одной комедии, вампирской. «Кровавая графиня» («Die Blutgräfin») важной австрийской кино- и театральной постановщицы Ульрике Оттингер — история о знаменитой леди Батори, которая ищет в Вене таинственную и очень опасную для вампиров книгу, а за ней по следам идут полиция и фанатично преданные науке исследователи мирового вампиризма.
Будет в расписании фестиваля и кино о музыке. Так в конкурсе за награды поборется драма «Всем нравится Билл Эванс» («Everybody Digs Bill Evans») Гранта Джи, известного своими документальными портретами Joy Division и Radiohead. На этот раз он впервые в своей карьере снял игровое кино — о легендарном джазовом пианисте и композиторе. А во внеконкурсной программе спецпоказов анонсирована документальная «Баллада о Judas Priest» («The Ballad of Judas Priest») о пионерах хэви-метала и их полувековом пути от истоков в индустриальном «Черном крае» Англии до недавнего включения в мировой Зал славы рок-н-ролла.
76-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в столице Германии с 12 по 22 февраля. Во всех его программах заявлено 276 фильмов, 79 из которых короткометражные, а 84 — документальные. В основной конкурсной программе 22 фильма, среди которых один документальный и один анимационный. Победителей определит жюри под руководством немецкого режиссера Вима Вендерса.
