Атака ВСУ оставила без света 260 населённых пунктов Запорожской области

Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставила без электричества 260 населённых пунктов в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Воронеже пропадал свет из-за падения обломков «высокоскоростной цели»

Он рассказал, что был повреждён ряд объектов генерации и распределения электроэнергии, в связи с чем были введены графики временного ограничения потребления электроэнергии. Это необходимо для проведениЯ ремонта.

«Это не плановые, а вынужденные временные отключения, которые необходимы для восстановления штатной работы оборудования», - написал чиновник.

Балицкий добавил, что объекты здравоохранения и критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияЭлектричествоЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры