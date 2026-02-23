Атака ВСУ оставила без света 260 населённых пунктов Запорожской области
Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставила без электричества 260 населённых пунктов в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он рассказал, что был повреждён ряд объектов генерации и распределения электроэнергии, в связи с чем были введены графики временного ограничения потребления электроэнергии. Это необходимо для проведениЯ ремонта.
«Это не плановые, а вынужденные временные отключения, которые необходимы для восстановления штатной работы оборудования», - написал чиновник.
Балицкий добавил, что объекты здравоохранения и критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ оставили без света более 220 тысяч абонентов в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
