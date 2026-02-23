Счета компании актера Лагашкина заблокировали из-за долга в 2 млн рублей
Счета компании «Бар менеджментс», 20% которой владеет актер Максим Лагашкин, заблокировали из-за задолженности по налогам на 2 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Контур.Фокус».
Организация управляет столичным Dream Bar.
Счета «Бар менеджментс» заблокированы в двух банках, размер долга на 20 февраля составлял 2,04 млн рублей.
Также 20 февраля на компанию завели исполнительное производство по выданному Арбитражным судом листу о взыскании более 30 тысяч рублей в пользу физических и юридических лиц.
Кроме того, столичный Арбитражный суд удовлетворил пять исков к «Бар Менеджментс», взыскав свыше 750 тысяч рублей в пользу поставщиков АО «Экотехпром», ООО «Клементина», ООО «Торговая компания Фуджи», ООО «Оазис МСК», ООО «Интерфуд». При этом в текущем году организация получила четыре новых иска от контрагентов, их общая сумма составляет около 245 тысяч рублей.
Ранее банковские счета двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой заблокировали за долг перед Федеральной налоговой службой на 283 тысячи рублей.
