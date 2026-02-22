В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA
Сегодня, 22 февраля, в Лондоне состоится 79-я церемония вручения главной британской кинопремии - BAFTA.
Лидером по числу номинаций (14) стал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». На втором месте - «Грешники» Райана Куглера с 13 номинациями. По 11 номинаций получили «Гамнет» Хлои Чжао и «Марти Великолепный» Джоша Сэфди.
В категории «Лучший фильм» представлены пять картин: «Битва за битвой», «Грешники», «Гамнет», «Марти Великолепный» и датская лента Йоакима Триера «Сентиментальная ценность».
На звание лучшего актёра поборются Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Итан Хок («Голубая луна»), а также Джесси Племонс («Бугония»).
Церемония начнется вечером по лондонскому времени.
Ранее фильм «Битва за битвой» принес Полу Томасу Андерсону премию гильдии режиссёров США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA
- Садеги: Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране
- Продажи виниловых пластинок в РФ выросли на 15%
- Губернатор: В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
- СМИ: На охрану яхты Мельниченко Италия ежедневно тратит 3 млн рублей
- Песков: Если Эстония нацелит ядерное оружие на РФ, то получит то же в ответ
- В ноябре в РФ вступит в силу новый ГОСТ на растворимый кофе
- СМИ: Блогер Влад А4 пытался взыскать 200 тысяч рублей с иностранцев за одежду с его лицом
- Кустурица выпустит фильм «Последний срок» по Распутину в 2027 году
- В МИД Финляндии признали неспособность помочь Киеву