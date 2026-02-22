В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA

Лидером по числу номинаций (14) стал фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». На втором месте - «Грешники» Райана Куглера с 13 номинациями. По 11 номинаций получили «Гамнет» Хлои Чжао и «Марти Великолепный» Джоша Сэфди.

В категории «Лучший фильм» представлены пять картин: «Битва за битвой», «Грешники», «Гамнет», «Марти Великолепный» и датская лента Йоакима Триера «Сентиментальная ценность».

На звание лучшего актёра поборются Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Итан Хок («Голубая луна»), а также Джесси Племонс («Бугония»).

Церемония начнется вечером по лондонскому времени.

Ранее фильм «Битва за битвой» принес Полу Томасу Андерсону премию гильдии режиссёров США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».