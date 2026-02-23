Российские средства ПВО сбили за сутки более 500 беспилотников
23 февраля 202613:43
Средства ПВО за сутки сбили над Россией 541 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что также был уничтожен 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и управляемую ракету большой дальности «Нептун».
Ранее в Минобороны рассказали, что за четыре часа над Россией нейтрализовали 34 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
