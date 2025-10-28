«Предновогодняя атмосфера, как правило, стимулирует потребителя совершать покупки. Покупатель понимает, что Новый год не за горами, нужно подготовиться к подаркам, покупкам, заранее все предусмотреть. Для этого и создается праздничное настроение», - пояснил собеседник НСН.

Эксперт также обратил внимание на отличие практики новогоднего оформления в России от зарубежных стран.

«У нас практикуется длительное присутствие в общественных пространствах новогодних украшений до и после праздника. Это отличает Россию от западных стран. Там после Рождества сворачиваются все украшения, праздник пропадает. У нас это более длительная история», - отметил Карпов.

Кроме того правительство Москвы проводит ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление, чтобы отметить и стимулировать праздничное украшение городских объектов. Победителей определяют москвичи голосованием в проекте «Активный гражданин», а также жюри.