Праздничная нажива: Почему в России началась ранняя подготовка к Новому году
Предновогодняя атмосфера стимулирует потребителя совершать покупки, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Ранняя подготовка к Новому году объясняется желанием продавцов стимулировать россиян на праздничные покупки, заявил НСН в комментарии эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Регионы России на этот раз начали готовиться к новогодним праздникам раньше обычного. В крупных городах уже с середины октября активно украшают улицы, парки и фасады магазинов. Новогодние игрушки и украшения появились на прилавках в Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, передают местные СМИ. Аналитики «Авито» зафиксировали в третьем квартале рост продаж новогодних украшений в 2,5 раза год к году. Также спросом пользуются осветительные приборы и товары для систематизации пространства.
«Предновогодняя атмосфера, как правило, стимулирует потребителя совершать покупки. Покупатель понимает, что Новый год не за горами, нужно подготовиться к подаркам, покупкам, заранее все предусмотреть. Для этого и создается праздничное настроение», - пояснил собеседник НСН.
Эксперт также обратил внимание на отличие практики новогоднего оформления в России от зарубежных стран.
«У нас практикуется длительное присутствие в общественных пространствах новогодних украшений до и после праздника. Это отличает Россию от западных стран. Там после Рождества сворачиваются все украшения, праздник пропадает. У нас это более длительная история», - отметил Карпов.
Кроме того правительство Москвы проводит ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление, чтобы отметить и стимулировать праздничное украшение городских объектов. Победителей определяют москвичи голосованием в проекте «Активный гражданин», а также жюри.
«Достаточно давно сложилась такая практика, когда регионы ставят задачи хозяйствующим субъектам заранее готовиться к Новому году, украшать торговые объекты. Это некое стимулирование, не просто настоятельная просьба украсить, а оценка со стороны города, награждение. Можно сказать, что это такой пиар-ход, возможность для хозяйствующего субъекта показать, что они серьезно к этому относятся», - резюмировал Андрей Карпов.
