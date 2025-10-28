«Подбодрить Зеленского»: Зачем Макрон рвется отправить солдат на Украину
Президент Франции часто заявляет о готовности отправить войска на помощь ВСУ, но этого никогда не случится, заявил НСН Александр Михайлов.
Президент Франции Эммануэль Макрон не посмеет отправить свои войска на Украину, но будет давать Киеву надежду, что однажды это случится, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с НСН.
Макрон планирует отправить до двух тысяч солдат и офицеров на помощь Украине. Воинский контингент уже готов к развертыванию, а состоит он преимущественно из штурмовиков французского иностранного легиона. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал эту информацию тревожной. Михайлов призвал не верить словам Макрона.
«Я сомневаюсь в том, что Макрон на это отважится, потому что даже французский иностранный легион является составной частью вооруженных сил Франции. Его задействование означает прямое участие в войне против России. Я думаю, что ситуация будет развиваться в другом направлении. Уже не в первый раз Макрон пугает Россию некими французскими контингентами. Он называл цифру в 25 тысяч военнослужащих, которые поедут на Украину, а потом отказывался от своих слов. Это военно-информационная спекуляция, чтобы хоть как-то подбодрить киевский режим. Франция дает ему слабую надежду на то, что когда-нибудь страны НАТО примут участие в боевых действиях против России, но этого не случится в реальности», — подчеркнул он.
Михайлов добавил, что французские солдаты уже участвуют в боевых действиях, но в ином качестве.
«Иное дело — отправлять наемников в состав ВСУ. Большинство из них имели французское происхождение или были представителями иностранного легиона, но которые покинули его и поехали на Украину. Сохраняется угроза, что их число может вырасти. Но многие из них уже погибли, например, в той же Курской области. У них хорошая подготовка. Это профессиональные военные специалисты. Неофициально они управляют французскими самоходными артиллерийскими установками, системами ПВО и другими оружейными комплексами из Франции», — заключил он.
Ранее специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский объяснил НСН, чего ждет Макрон, чтобы отправить войска на Украину.
