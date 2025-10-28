Президент Франции Эммануэль Макрон не посмеет отправить свои войска на Украину, но будет давать Киеву надежду, что однажды это случится, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с НСН.



Макрон планирует отправить до двух тысяч солдат и офицеров на помощь Украине. Воинский контингент уже готов к развертыванию, а состоит он преимущественно из штурмовиков французского иностранного легиона. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал эту информацию тревожной. Михайлов призвал не верить словам Макрона.