СМИ: Умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов умер на 41-м году жизни. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого частично лишился зрения. В августе 2025 года он заявил, что у него рецидив рака мозга.

Кроме роли следователя Игоря Мухича, Попов известен по таким проектам, как «Каникулы президента», «Девушки бывают разные», «Любовь в нерабочие недели», «Убить босса», «Новогодний ол инклюзив» и другим.

Ранее лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel) умер в возрасте 55 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
