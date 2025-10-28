СМИ: Умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов умер на 41-м году жизни. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».
Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого частично лишился зрения. В августе 2025 года он заявил, что у него рецидив рака мозга.
Кроме роли следователя Игоря Мухича, Попов известен по таким проектам, как «Каникулы президента», «Девушки бывают разные», «Любовь в нерабочие недели», «Убить босса», «Новогодний ол инклюзив» и другим.
Ранее лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel) умер в возрасте 55 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Исчезнет с карты мира!»: В Госдуме пригрозили Литве за «наезд» на Калининград
- Певица Власова усомнилась, что ИИ сможет заменить музыкантов
- СМИ: Умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов
- «Глупость!»: В России высмеяли заявление, что питерские рестораны дороже московских
- Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализации
- Лавров: Страны НАТО не готовы говорить на равноправной основе
- Вася Обломов закрыл бизнес в России
- Закулисные игры: «Золотой век» отношений США и Японии стал ответом Китаю
- Песков: РФ не может оценить перспективы возобновления переговоров с Украиной
- Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru