Лавров заявил об отсутствии реакций на испытание ракеты «Буревестник»

Законопроект о резервистах не предусматривает службу только в своем регионе Россиянам рассказали об условиях дальневосточной ипотеки на вторичное жилье Наоко выписали штраф по статье о дискредитации армии Экономику и вопросы безопасности назвали двумя ключевыми факторами сотрудничества Японии и США