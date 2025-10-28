Лавров заявил об отсутствии реакций на испытание ракеты «Буревестник»

Реакции на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» не поступало. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Трамп высказался об испытании российской ракеты «Буревестник»

По его словам, он не слышал «о каких-то откликах по дипломатическим каналам».

«Как-то все притихли», - ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровВооружениеИспытанияКрылатые Ракеты

