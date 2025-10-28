Лавров заявил об отсутствии реакций на испытание ракеты «Буревестник»
28 октября 202515:25
Реакции на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» не поступало. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, он не слышал «о каких-то откликах по дипломатическим каналам».
«Как-то все притихли», - ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости определить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
