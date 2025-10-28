Депутат Бессараб: На оплату лекарств пенсионерам уйдет триллион рублей
Идея компенсировать пенсионерам стоимость лекарств хороша, но не до конца просчитана, сказала НСН Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН предложила коллегам из Госдумы сначала проводить расчеты, а потом выдвигать те или иные инициативы.
Депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым ранее предложили законопроект о полной компенсации стоимости назначенных врачом лекарств для пенсионеров с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. Авторы инициативы отмечают, что большинство пожилых людей тратят более 80% доходов на базовые нужды, главным образом на медицину и лекарства. Бессараб отметила, что подобные инициативы нуждаются в сложных расчетах.
«Здесь предстоит очень большой труд по расчетам таких платежей. В России существует набор социальных услуг, который предусматривает, например, наборы социальных услуг для ветеранов труда. Это либо ежемесячная выплата, либо непосредственно набор социальных услуг, в том числе предоставление лекарственных препаратов. В России 43 миллиона пенсионеров. Мы можем попытаться посчитать расходы в таком случае. К сожалению, мои коллеги, когда предоставляют такие инициативы, редко производят какие-то расчеты. Сама по себе инициатива очень хорошая, но вопрос именно в том, чтобы понимать, а сколько нам потребуется средств», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, данная инициатива хоть и хорошая, но не до конца просчитанная.
«Давайте представим, что в среднем в месяц нужно выделять по 2,5 тысячи рублей каждому пенсионеру. Это 107 миллиардов рублей в месяц. Если взять год, то это один триллион 300 миллиардов рублей. Где-то эти средства нужно взять. Вопрос в том, предусмотрели ли авторы законодательной инициативы финансово-экономическое обоснование. Мы все знаем, что у нас дефицитный бюджет. Если коллеги конкретно укажут статью расходов, то, да, безусловно, инициатива хорошая. Если это просто поговорить без расчетов, то тогда не вижу смысла в таких разговорах. У нас есть категория пенсионеров, их около трех миллионов, которые получают социальную доплату к пенсии. Но никто не получает меньше прожиточного минимума. А вот сколько пенсионеров получают 1,5 прожиточных минимума, сказать сложно. Пусть коллеги посчитают, раз уж они выдвинули такую инициативу. Мы только недавно приняли бюджет в первом чтении, поэтому было бы логично авторам инициативы представить ее до рассмотрения бюджета», — заключила депутат.
По данным Росстата, в России около 34 миллионов человек старше трудоспособного возраста, и 90% из них имеют хронические болезни. При этом цены на лекарства за прошлый год выросли на 12% — быстрее инфляции.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что график выплаты пенсий в ноябре скорректируют из-за праздничных выходных дней, приуроченных ко Дню народного единства 4 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».
