По ее словам, данная инициатива хоть и хорошая, но не до конца просчитанная.

«Давайте представим, что в среднем в месяц нужно выделять по 2,5 тысячи рублей каждому пенсионеру. Это 107 миллиардов рублей в месяц. Если взять год, то это один триллион 300 миллиардов рублей. Где-то эти средства нужно взять. Вопрос в том, предусмотрели ли авторы законодательной инициативы финансово-экономическое обоснование. Мы все знаем, что у нас дефицитный бюджет. Если коллеги конкретно укажут статью расходов, то, да, безусловно, инициатива хорошая. Если это просто поговорить без расчетов, то тогда не вижу смысла в таких разговорах. У нас есть категория пенсионеров, их около трех миллионов, которые получают социальную доплату к пенсии. Но никто не получает меньше прожиточного минимума. А вот сколько пенсионеров получают 1,5 прожиточных минимума, сказать сложно. Пусть коллеги посчитают, раз уж они выдвинули такую инициативу. Мы только недавно приняли бюджет в первом чтении, поэтому было бы логично авторам инициативы представить ее до рассмотрения бюджета», — заключила депутат.

По данным Росстата, в России около 34 миллионов человек старше трудоспособного возраста, и 90% из них имеют хронические болезни. При этом цены на лекарства за прошлый год выросли на 12% — быстрее инфляции.

