Как также рассказала собеседница НСН, в будущем ей бы хотелось спеть дуэтом с двумя артистами.

«Хотелось бы спеть с Мотом (Матвей Мельников), он мой идеал артиста. Это свежая, другая энергия, такого взаимодействия еще не было. Мне очень нравится мелодизм, философия, смыслы текстов. Он – тот артист, чья музыка в моей альбоме звучит альбомами. Также хотелось бы поработать с таким артистом, как Леша Свик (Алексей Норкитович)», - поделилась Власова.

Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско, напоминает «Радиоточка НСН».

