Певица Власова усомнилась, что ИИ сможет заменить музыкантов

Музыка, сгенерированная нейросетями может звучать интересно, но сложно представить, что люди будут покупать билеты, чтобы послушать искусственный интеллект, сказала НСН Наталия Власова.

Сегодня появляется все больше музыки, созданной искусственным интеллектом, однако эти проекты вряд ли смогут заменить живые выступления артистов, отметила в беседе со спецкором НСН на премии Brand Awards 2025 певица Наталия Власова.

«Мне за последнюю неделю три человека на вопрос, что слушаешь, прислали свои любимые ИИ-проекты. Когда слушаешь музыку, вдруг звучит что-то гениальное, а ты этого не знаешь, сразу понимаешь, что это – ИИ. Иначе бы об этом знали все. Не знаю, к чему это приведет. Надеюсь, на сцене все же будут петь своими голосами, а не голосами роботов. Надеюсь, люди все равно всегда будут нужны. Не представляю, что куплю билет и пойду слушать ИИ. Вряд ли, но черт его знает, куда это все приведет», - заявила она.

Как также рассказала собеседница НСН, в будущем ей бы хотелось спеть дуэтом с двумя артистами.

«Хотелось бы спеть с Мотом (Матвей Мельников), он мой идеал артиста. Это свежая, другая энергия, такого взаимодействия еще не было. Мне очень нравится мелодизм, философия, смыслы текстов. Он – тот артист, чья музыка в моей альбоме звучит альбомами. Также хотелось бы поработать с таким артистом, как Леша Свик (Алексей Норкитович)», - поделилась Власова.

Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко признался, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
