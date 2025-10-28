Заявления, что рестораны в Санкт-Петербурге дороже московских, нельзя считать объективными — во-первых, в исследовании участвовали не все заведения, во-вторых, непонятно, к какой ценовой категории они относились, тем более что цены и покупательная способность в Питере всегда были ниже. Об этом НСН заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга оказался на треть выше московского: в сентябре-октябре посетители тратили в них в среднем по 5820 рублей против 4350 рублей в столице, показало исследование компании «Платформа ОФД» для РИА Новости. Бухаров отметил, что такая выборка необъективна.

«Исследуемые рестораны занимают не весь рынок — все сравнить очень сложно. Входят ли в эту выборку рестораны фастфуда или более дорогие заведения, непонятно. Это исследование — самопиар в попытке заявить о себе. У меня нет ощущения, что средний чек в Санкт-Петербурге дороже, чем в Москве, тем более, что в Питере цены и покупательная способность всегда были ниже, чем в столице», — сказал Бухаров.