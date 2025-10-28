«Глупость!»: В России высмеяли заявление, что питерские рестораны дороже московских
Цены в петербургских ресторанах всегда были ниже, чем в столице, сказали НСН Игорь Бухаров и Михаил Гончаров.
Заявления, что рестораны в Санкт-Петербурге дороже московских, нельзя считать объективными — во-первых, в исследовании участвовали не все заведения, во-вторых, непонятно, к какой ценовой категории они относились, тем более что цены и покупательная способность в Питере всегда были ниже. Об этом НСН заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга оказался на треть выше московского: в сентябре-октябре посетители тратили в них в среднем по 5820 рублей против 4350 рублей в столице, показало исследование компании «Платформа ОФД» для РИА Новости. Бухаров отметил, что такая выборка необъективна.
«Исследуемые рестораны занимают не весь рынок — все сравнить очень сложно. Входят ли в эту выборку рестораны фастфуда или более дорогие заведения, непонятно. Это исследование — самопиар в попытке заявить о себе. У меня нет ощущения, что средний чек в Санкт-Петербурге дороже, чем в Москве, тем более, что в Питере цены и покупательная способность всегда были ниже, чем в столице», — сказал Бухаров.
В свою очередь Михаил Гончаров, основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок», представленных и в Москве, и в Санкт-Петербурге, назвал исследование глупостью.
«Это просто глупость, люди не умеют считать. Такие публикации постоянно появляются: то у них средний чек фастфуда 3000 рублей, то средний чек ресторана 500 рублей. Стыдно за тех, кто готовит такие данные. Глупо, что эту ошибку, даже не проверив, публикуют, а потом люди думают, как такое может быть. В исследовании нет никакого разделения по ресторанам, просто взяли 10 или 20 очень дорогих заведений, а в Москве к ним еще добавили ROSTIC’S и «Теремок», поэтому средний чек получился ниже. При этом в Москве цены всегда были выше», — отметил собеседник НСН.
Количество же посетителей ресторанов увеличилось на 11%, добавил Гончаров.
«Рост по посетителям в среднем составил 11% по отношению с прошлым годом. Хотя есть и рестораны, которые демонстрируют падение», — подытожил он.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разработают общедоступный интернет-портал, на котором можно будет проверить любую компанию — клиники, кафе, рестораны. Об этом сообщили Telegram-канал «Радиоточка НСН».
