Литовские политики мечтают отобрать у России Калининград, но не думают о последствиях, заявил НСН Андрей Колесник.

Если Литва попытается захватить Калининградскую область или устроить провокацию с блокировкой, то она рискует пропасть с карты мира, рассказал НСН член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник.

Ранее в эфире национального радио глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности. Колесник пообещал, что такими заявлениями власти Литвы очень сильно рискуют остаться без государства.

Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства
«Президент Литвы Гитанас Науседа почему-то подумал, что Калининградская область слабая. Он решил, что там нет ни “Кинжалов”, ни “Искандеров”. Они хотят не только блокировать транзит, но и захватить ее. Литовцы должны понимать, что тогда в этом совместном государственном образовании все будет покупаться на рубли, а называться оно будет Калининградской областью. Последствия таких действий могут быть не серьезные, а катастрофические для Литвы. Она может быть стерта с карты мира. Китай уже считает, что такой страны нет, после того как Вильнюс признал Тайвань. Поэтому, прежде чем что-нибудь брякнуть, надо проиграть в голове все варианты будущего», — отметил он.

В Кремле также прокомментировали выпад Литвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге перед журналистами, что Калининград является неотъемлемой частью России, и связь с этим регионом будет обеспечена.

Ранее страны Балтии начали подготовку к эвакуации населения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

