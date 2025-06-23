Картина «Чингис-Хан» выходит в российский прокат с 26 июня. Сюжет основан на одноименной поэме Виктора Слипенчука. В 2025 году картина получила приз, как «Лучший полнометражный фильм, созданный ИИ» на фестивале AI Film Awards Cannes. Калашников отметил, что создатели проекта несколько раз начинали все с нуля.

- Долго ли разрабатывалась идея проекта и создавался сценарий? Что было самым сложным в этой работе?

- Работа заняла девять месяцев. Поскольку это фильм по поэме, сценарий особо не требовался, нужна была режиссерская версия, ее мы готовили около месяца. Поскольку технологии все время идут вперед, мы начинали делать фильм с нуля три раза. Технология быстро устаревает. Когда мы дошли до финала, захотелось снова весь фильм переделать, но решили, чтобы остаться первыми в мире, кто сделал полный метр, все-таки показать картину на большом экране. Пусть к ней относятся как к ламповому историческому комиксу. Следующие наши работы, конечно, будут другого качества.