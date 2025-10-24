«Мой друг, коллега, однокурсник и художественный постановщик “Трех котов” Андрей Сикорский всю жизнь с института рисовал всяких котиков — открытки с котами и так далее. Их накопилось такое количество, что для меня это перешло в состояние того, что я стал думать, что с ними делать. Наступил момент, когда стало ясно, что это ряд персонажей, что с ними можно создавать истории. Потом их осталось только упростить до такой степени, чтобы их мог повторить даже ребенок. Из простой цифры 3 и из названия е-мейла tricota@.ru появился сериал “Три кота”», — добавил он.

Высоцкий отметил, что из всех персонажей ему ближе всего Папа, — тем более, что режиссер и сам недавно стал отцом.

«Поскольку мне приходится через себя пропускать характер и ситуацию каждого из героев и буквально вживаться в образ, мне одинаково дороги все. Но кривляться и шутить мне удобнее всего, когда я нахожусь в шкуре Папы. Тем более, что я сам недавно стал папой, и это, наверное, дополнительный стимул. Для меня это, наверное, любимый персонаж. Мультфильм “Три кота” теперь будет полезен и дома, он станет хрестоматией семейной жизни для нас самих. Все, что туда вкладывалось, — это из собственного опыта, ничего плохого туда попасть не могло, отсеялось через сито внутреннего цензора. Поэтому дети могут смело смотреть и учиться, и собственные в том числе», — заверил собеседник НСН.

В заключение режиссер обратился с напутствием к молодым коллегам, которые только начали свой путь в анимации.

«Делайте все, что угодно, все, что в голову взбредет. Слушайте только себя. Желательно опираться только на собственное мнение, в крайнем случае — на круг близких друзей. И это самое важное. Очень повезет, если рядом окажется хороший учитель, но тут без гарантий. Научить ничему нельзя: научиться можно, подсмотреть можно, но человек все равно выдает ровно то, на что способен лично он, — его душа, его мозги, сердце и так далее. Все внутри себя. Нейросети этого не заменят, но, возможно, здорово помогут, поэтому, конечно, к этому прекрасному новому инструменту надо присматриваться, пользоваться им — не полагаться полностью, но использовать обязательно надо», — подытожил он.

Ранее Высоцкий заявил, что герои мультсериала «Три кота» пока не планируют вступать в демографическое соревнование с семьей свинки Пеппы из одноименного мультфильма. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

