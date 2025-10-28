Лавров: Россия рассчитывает на положительный ответ от США по ДСНВ

Россия рассчитывает на положительный ответ от США на предложение по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как пишет RT, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Песков: Если США не примут зеркальную позицию по ДСНВ, придется принимать меры

Он отметил, что американский лидер США Дональд Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе президента России Владимира Путина.

«Мы рассчитываем, что эти позитивные отзывы воплотятся в какое-то официальное объявление», - подчеркнул министр.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение одного года продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

