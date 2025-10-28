Лавров: Россия рассчитывает на положительный ответ от США по ДСНВ
Россия рассчитывает на положительный ответ от США на предложение по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как пишет RT, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что американский лидер США Дональд Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе президента России Владимира Путина.
«Мы рассчитываем, что эти позитивные отзывы воплотятся в какое-то официальное объявление», - подчеркнул министр.
Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение одного года продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиакомпании получат первые импортозамещенные МС-21 уже в 2026 году
- Инвестфорум БРИКС проведет круглый стол в Казани
- Депутат Бессараб: На оплату лекарств пенсионерам уйдет триллион рублей
- Лавров заявил об отсутствии реакций на испытание ракеты «Буревестник»
- «Подбодрить Зеленского»: Зачем Макрон рвется отправить солдат на Украину
- Праздничная нажива: Почему в России началась ранняя подготовка к Новому году
- Лавров: Россия рассчитывает на положительный ответ от США по ДСНВ
- Писатель Олег Рой призвал ограничить показ мультфильма «Маша и медведь»
- «Исчезнет с карты мира!»: В Госдуме пригрозили Литве за «наезд» на Калининград
- Певица Власова усомнилась, что ИИ сможет заменить музыкантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru