Писатель Олег Рой призвал ограничить показ мультфильма «Маша и медведь»

Для мультфильма «Маша и медведь» следует установить возрастное ограничение «12+», так как он не рассчитан на детскую аудиторию. Как пишет ТАСС, об этом заявил российский писатель Олег Рой.

Комментируя инициативу политолога Вадима Попова убрать мультфильм с ТВ и стриминговых платформ, он указал, что любит это проект, однако считет его «абсолютно взрослым», так как девочка Маша «совершает неоднозначные поступки».

«В силу юного возраста дети не могут их критически осмыслить - они их просто копируют, что и приводит, как я думаю, к таким инициативам», - заключил Рой.

Ранее Попов заявил, что в мультфильме «Маша и медведь» много вредных смыслов, которые «противоречат традиционным российским ценностям». Как пишут «Известия», также он назвал главную героиню «капризной и меркантильной девочкой».

ФОТО: Анимационная студия «Анимаккорд»
