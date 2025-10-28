Писатель Олег Рой призвал ограничить показ мультфильма «Маша и медведь»
Для мультфильма «Маша и медведь» следует установить возрастное ограничение «12+», так как он не рассчитан на детскую аудиторию. Как пишет ТАСС, об этом заявил российский писатель Олег Рой.
Комментируя инициативу политолога Вадима Попова убрать мультфильм с ТВ и стриминговых платформ, он указал, что любит это проект, однако считет его «абсолютно взрослым», так как девочка Маша «совершает неоднозначные поступки».
«В силу юного возраста дети не могут их критически осмыслить - они их просто копируют, что и приводит, как я думаю, к таким инициативам», - заключил Рой.
Ранее Попов заявил, что в мультфильме «Маша и медведь» много вредных смыслов, которые «противоречат традиционным российским ценностям». Как пишут «Известия», также он назвал главную героиню «капризной и меркантильной девочкой».
