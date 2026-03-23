«Закон не нарушен»: Шаман отказался менять англоязычный псевдоним
В интернете почти все пишется на латинице, сказал Ярослав Дронов, признавшись, что мечтает о звучании русских песен во всем мире, чему и помогает его псевдоним.
Певец Шаман (Shaman) объяснил, почему пока не будет отказываться от англоязычного псевдонима и выступать под именем Ярослав Дронов, передает специальный корреспондент НСН.
«Насколько я знаю, закон Российской Федерации здесь никак не нарушен, соответственно, все в порядке. Есть уже некий состоявшийся бренд. Я придумал псевдоним Shaman в 2020 году, раскучивался через интернет, а там практически все пишется латиницей. Моя мечта, чтобы песни на русском языке слушали, пели и любили во всем мире, поэтому это своего рода популяризация творчества для людей, которые живут за границей. Поэтому все сходится», - сказал он журналистам в Москве.
При этом артист уточнил, что его псевдоним написан не на английском языке, а на латинице. Отвечая на вопрос, готов ли он «в случае чего» отказаться от Шамана и выступать под именем Ярослав Дронов, он сказал: «Поживем-увидим».
Шаман также сообщил, что в его гримерке всегда висит портрет президента РФ.
«У меня в райдере стоит первым пунктом портрет нашего президента Владимира Путина, фотография жены лежит в чемоданчике, а на телефоне заставка - просто черный экран», - пояснил он.
Директор группы The Hatters Даниил Мустаев ранее заявил «Радиоточке НСН», что музыканты не собираются менять название на «Шляпники», но могут писать его на кириллице - «Хэттерс».
Горячие новости
