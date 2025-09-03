Продюсер объяснил, почему за концерт Крида могут наказать организаторов

По его словам неправильная возрастная маркировка не снимает ответственности с исполнителя, но виновными могут призвать и представителей площадки, которых могут привлечь за «разврат».

«Чем ниже маркировка, тем больше аудитории можно привлечь. То есть молодежь подпадает под 12+. Если было 16+ или там 18+, уже было меньше аудитории. Егор Крид работает на молодую аудиторию и рекламируется через стриминговые сервисы популярные у молодежи», — объяснил Рудченко NEWS.ru.

Егор Крид устроил пикантное шоу на концерте в «Лужниках» 30 августа: во время выступления он поцеловался со своей танцовщицей, которая исполнила эротический танец с элементами стриптиза прямо на сцене. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Скрыться от такого контента было невозможно из-за трансляции всех подробностей на большом экране, хотя возрастное ограничение у мероприятия — 12+.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил в эфире НСН Егору Криду тюрьмой за «чёртово кабаре» в «Лужниках».

