Продюсер объяснил, почему за концерт Крида могут наказать организаторов
Несмотря на неоднозначное выступление Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) на сцене, главное наказание может настигнуть не певца, а организаторов концерта, заявил продюсер Павел Рудченко.
По его словам неправильная возрастная маркировка не снимает ответственности с исполнителя, но виновными могут призвать и представителей площадки, которых могут привлечь за «разврат».
«Чем ниже маркировка, тем больше аудитории можно привлечь. То есть молодежь подпадает под 12+. Если было 16+ или там 18+, уже было меньше аудитории. Егор Крид работает на молодую аудиторию и рекламируется через стриминговые сервисы популярные у молодежи», — объяснил Рудченко NEWS.ru.
Егор Крид устроил пикантное шоу на концерте в «Лужниках» 30 августа: во время выступления он поцеловался со своей танцовщицей, которая исполнила эротический танец с элементами стриптиза прямо на сцене. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Скрыться от такого контента было невозможно из-за трансляции всех подробностей на большом экране, хотя возрастное ограничение у мероприятия — 12+.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил в эфире НСН Егору Криду тюрьмой за «чёртово кабаре» в «Лужниках».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер объяснил, почему за концерт Крида могут наказать организаторов
- До какого уровня повысятся переговоры Москвы с Киевом
- Россиянам объяснили, когда лучше всего взять отпуск в 2025 году
- Финансист призвал платить детям, чтобы научить их жизни
- «Завидую Гергиеву!»: Мазаев о сложностях на гастролях в регионах
- Ученые выяснили, чем мужское старение отличается от женского
- Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
- Швеция рассмотрит продажу истребителей Gripen Украине
- «Хватит на водку»: Мазаев пожаловался на отчисления за звучание своих хитов
- Россиянам напомнили о «побочках» аналогов «Оземпика» на фоне роста спроса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru