Певица Лариса Долина сама предложила песни для выступления в Пхеньяне, и с их согласованием не было никаких проблем, заявил в интервью НСН директор артистки Сергей Пудовкин.

Ранее в в Пхеньянском оперном театре состоялся музыкальный вечер, приуроченный к XIII заседанию межправительственной комиссии России и КНДР. Перед зрителями выступила Лариса Долина, которой пожал руку председатель КНДР Ким Чен Ын. Пудовкин отметил, что не стоит «демонизировать» произошедшее.

«Это второй визит Ларисы Александровны в КНДР, первый был достаточно давно. Все прошло прекрасно, атмосфера была дружеской, и личное общение было после выступления, и песни прозвучали максимально. Никаких проблем и сложностей у нас не было. Те песни, которые мы предложили, очень быстро были согласованы. Это основной репертуар Ларисы Александровны: "Стена", "Погода в доме" и была песня "Счастье тебе, Земля". Есть излишняя демонизация (ограничительных мер и требований к концерту. - Прим. НСН) , но это нормальная концертная ситуация. Никаких особых требований или каких-то ограничительных мер не было вообще. Песни мы сами выбрали. Конечно, это все с протоколом согласуется заранее, как всегда делается на мероприятиях такого высокого уровня», - сказал директор певицы.