ПРЕМЬЕРА В МИХАЙЛОВСКОМ: «УВАРОВ» И ЭКЛЕРЫ

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет на экраны кинотеатров 14 февраля. Главной звездой картины будет исполнивший роль великого поэта номинант на «Оскар» Юра Борисов. При этом режиссером фильма выступил малоизвестный широкой публике Феликс Умаров, которого некоторые уважаемые СМИ даже назвали «Уваровым» и до сих пор не исправились.

Так или иначе, светская премьера картины уже состоялась. При этом первой «Пророка» увидела не Москва, а Санкт-Петербург . Завсегдатаи премьер в кинотеатрах «Октябрь» и «Художественный» почувствовали себя обделенными, при этом в Михайловский театр съехались «вся киношная и светская Москва», отмечает издание «Сплетник».

В числе гостей премьеры оказались Никита Михалков, Ксения Собчак, Юра Борисов с женой Анной Шевчук, Александр Петров, Светлана Бондарчук, режиссер Алексей Учитель, юная актриса Анна Пересильд, миллиардер Борис Белоцерковский и многие другие.

«Премьера получилась пышной, эклеры Кехмана таяли во рту гостей вип-ложи, а Юра прекрасен, и, сыграв Пушкина, заставит теперь Сергея Безрукова здорово понервничать. А если серьезно, это смелая и удачная попытка молодого режиссера Феликса Умарова снять наконец-таки русский Ла-ла-ленд про Пушкина. Лично мне зашло, что Пушкин - это про новую форму, а значит он рэпер того времени. Такой Оксимирон (признан в РФ иноагентом – прим. НСН) 19 века с классными битами», - рассказала в Telegram Ксения Собчак.

При этом она умудрилась в одном посте трижды написать о «честности» фильма.

«Самое главное, что фильм сделан честно по отношению к моим любимым декабристам (…) Здесь нет «повесточки», и за это Феликсу большое спасибо. Царь – мелкий мстительный подлец, царедворцы – ***, Пушкин – гений и хороший друг, и никаких «нужных» молодежи мыслей «не подсвечивается». Честный фильм про гения в сложных обстоятельствах цензуры… за одну эту честность большое спасибо», - поблагодарила Ксения Анатольевна.

В мае 2024 года сообщалось, что Фонд кино выделил компании «Централ Партнершип» 100 млн безвозвратных и столько же возвратных средств на производство фильма «Пророк». В числе создателей картины также фигурируют продюсерская компания «Кинослово» и студия «ТриТэ» Никиты Михалкова.

«Вы знаете, в своё время у меня была идея снять картину про Пушкина, но как только я представлял себе артиста с бакенбардами и с гусиным пером за ухом, стоящим во время перерыва на съёмках за супом... И вот, спустя достаточно долгое время, смелые люди взяли и сделали очень хороший фильм. (…) Картина представляет Пушкина живым человеком, вызывающим сострадание, любовь и понимание. Важно, что авторы не пытались создать коммерческий продукт, а сохранили достоинство при изображении великого поэта», — сказал журналистам Никита Сергеевич.