«Лабутены и Аватар»: Алиса Вокс о перезагрузке творчества, эпатаже и новом кино
Три года в «ракушке» позади, сказала в эфире НСН Алиса Вокс, объяснив философию новой песни и сравнив Пушкина с рэпером-иноагентом Моргенштерном, а режиссера Богомолова с Серебренниковым.
Музыка: Аватар вместо «Лабутенов»
Певица Алиса Вокс в интервью НСН рассказала о новом сингле и клипе, начинающими перезагрузку ее творчества после трехлетней паузы, а также оценила театральный эпатаж и современные экранизации классики.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах предстоящих выходных.
В их числе выступления в Москве Евгения Маргулиса и группы «Монгол Шуудан», а также концерт Валерия Сюткина с рок-н-ролльным бэндом в Питере. «КняZz» отправится в выходные в Казань, «Мураками» – в Коломну и Великий Новгород, лидер группы «Йорш» Дима Сокол – в Омск и Новосибирск, а «Тайм-Аут» проведет «большой мотологический курултай» в городе Саров.
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Алиса Вокс сообщила НСН, что ее философская рок-баллада «Антеннами» выйдет в полночь пятницы, 17 января, а потом фанаты увидят и новый клип. Она объяснила, почему три года не выпускала новые песни.
«Перерыв был обусловлен, в первую очередь, моим внутренним состоянием. В 2021-м году я выпустила альбом и немножечко загнала себя в не то чтобы рамки, но у меня появился страх выпускать что-то новое. Казалось, что это не ко времени, что сейчас не тот историко-временной период для веселых песен. Я тогда погрузилась в себя и эти три года провела где-то внутри своей раковины. Во многом благодаря тому, что я стала ведущей «Нашего Радио», я стала выползать из своей ракушки, общаться с людьми. Это толкнуло мою кровь, толкнуло мой внутренний творческий кислород. Я решила переосмыслить свой творческий путь - не всю же жизнь петь ироничные песни. У нас к женщинам немножко другие требования в индустрии, чем к мужчинам. Если мужчина может дурачиться до старости лет, то женщина рано или поздно должна входить в какую-то более серьезную историю. Собственно, этим и продиктована такая трансформация. Не знаю, насколько я сейчас готова к альбому, все-таки для этого нужно нарастить бэкграунд потяжелее. Песня "Антеннами" - это первый шаг к будущему альбому, который будет фундаментально обозначать перезагрузку лейбла Алиса Вокс», - объяснила певица.
Алиса Вокс отметила, что тех, кто ассоциирует ее с хитом «Экспонат» («На лабутенах») группы «Ленинград», удивит новая песня. При этом в клипе, созданном с помощью новейших нейросетей, появится аватар певицы.
«Я смотрела на этот аватар - это такая богиня Земли и природы. Что мне однозначно понравилось – то, что я там стала больше похожа на Шарлиз Терон, которую я просто обожаю, считаю идеалом красоты. В то же время там абсолютно узнаваемые мои черты лица. Конечно, необычно на себя смотреть в таком виде, но мне очень понравилось. Это отражает состояние лирического героя, исполняющего песню, потому что в моем мироощущении, когда я пою какую-то песню, то перевоплощаюсь в другого человека: то есть тот человек, который поет песню "Антеннами", это совершенно не тот человек, не та роль и не тот персонаж, который поет песню "Экспонат". Когда я только начала думать, каким должен быть этот клип, у меня в голове было несколько версий, и вдруг в один день я просыпаюсь и понимаю, что это должна быть постапокалиптическая антиутопия о столкновении природы и технологий, кто кого», - сказала собеседница НСН.
Театр: От Виктюка до Богомолова
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных спектаклей выходных «Юнона и Авось» в «Ленкоме Марка Захарова», «Волки и овцы» в театре «Мастерская Петра Фоменко» и «Ветер шумит в тополях» в постановке Римаса Туминаса в Театре имени Вахтангова.
Театралы Петербурга выбрали в выходные «Бесов», «Казанову» и «Последний этаж», в Хабаровске дадут «Мастера и Маргариту», а в Ростове-на-Дону идут на «Принцессу на горошине».
Ну а Алиса Вокс объяснила НСН, как относится к театральному эпатажу.
«Я видела постановки Эймунтаса Някрошюса и постановки Романа Виктюка еще при его жизни. Сейчас меня все театралы сожгут, но мне Някрошюс не зашел. Я смотрела «Ромео и Джульетту» и мне показалось, что там чересчур много формализма, как будто бы он увлекся формой и потерял содержание, то есть мне не хватило. В то же время в «Служанках» Виктюка мне показалось всё на месте при том, что там все роли исполняют мужчины. Собственно говоря, как и писал сам Жан Жене в эпиграфе к своему произведению «Служанки», он считает, что все роли в этой пьесе должны исполнять мужчины и только мужчины. И там всё на месте, всё абсолютно защёлкнулось, как пазл, оно имеет абсолютно законченную логичную структуру, к которой нет вопросов. В то же время я знаю, что в постановке Кирилла Серебренникова «Машина Мюллер» чуть ли не все были голые. Я не считаю, что нагота в театре может использоваться как абсолют, как инструмент выразительности. Если режиссёр не может выразиться без наготы, то и нагота ему особо не поможет. Насколько я знаю, Константин Богомолов (на фото) прекрасно справляется и без эпатажа, а дальше он волен использовать любой художественный язык, как ему заблагорассудится», - объяснила певица.
Кино: Пушкин, диссы и Николь
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет эротический триллер с Николь Кидман (на фото) «Плохая девочка», впечатливший экспертов на Венецианском фестивале. Кроме того, на экраны выйдут мелодрама с Надеждой Михалковой «Четыре четверти» и российский ужастик «Шаман».
Ну а Алиса Вокс поддержала современные киноинтерпретации классики, согласившись с актером Юрой Борисовым, назвавшим Пушкина «крутым чуваком».
«Отталкиваясь от того, что скорость восприятия информации изменилась, как и скорость ее подачи, я считаю, что должны быть такие ремейки, чтобы молодежь знакомились с классикой хотя бы в таком виде. Что касается Пушкина, - он правда крутой чувак. Если перевести Пушкина на язык современности, то это такой крутой рэпер, бунтарь, который на всех пишет диссы, со всеми рамсит, с кем-то зарубается на дуэль. Нас учили, что писатели прошлого — это какие-то полусвятые люди, которые по небу летают и только время от времени с этого неба спускают свое очередное произведение. Нам говорили, что это «премудрость» и «скрижаль», но при этом полностью опускались обстоятельства, которые способствовали рождению этих произведений. Если брать Пушкина, то это вообще был "оторви и брось", подобный иноагенту Моргенштерну. Когда ему дали какую-то мелкую должность при дворе, он воспринял это как оскорбление, потому что он был либералом, вольнодумцем, поэтом, примыкал к декабристам и воспринял это, как плевок в душу. Поэтому я считаю, что обязательно надо адаптировать и объяснять на понятном и доступном новому поколению языке, что из себя представлял тот или иной творец прошлого», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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