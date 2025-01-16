«Лабутены и Аватар»: Алиса Вокс о перезагрузке творчества, эпатаже и новом кино

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Певица Алиса Вокс в интервью НСН рассказала о новом сингле и клипе, начинающими перезагрузку ее творчества после трехлетней паузы, а также оценила театральный эпатаж и современные экранизации классики.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах предстоящих выходных.

В их числе выступления в Москве Евгения Маргулиса и группы «Монгол Шуудан», а также концерт Валерия Сюткина с рок-н-ролльным бэндом в Питере. «КняZz» отправится в выходные в Казань, «Мураками» – в Коломну и Великий Новгород, лидер группы «Йорш» Дима Сокол – в Омск и Новосибирск, а «Тайм-Аут» проведет «большой мотологический курултай» в городе Саров.

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Алиса Вокс сообщила НСН, что ее философская рок-баллада «Антеннами» выйдет в полночь пятницы, 17 января, а потом фанаты увидят и новый клип. Она объяснила, почему три года не выпускала новые песни.

«Перерыв был обусловлен, в первую очередь, моим внутренним состоянием. В 2021-м году я выпустила альбом и немножечко загнала себя в не то чтобы рамки, но у меня появился страх выпускать что-то новое. Казалось, что это не ко времени, что сейчас не тот историко-временной период для веселых песен. Я тогда погрузилась в себя и эти три года провела где-то внутри своей раковины. Во многом благодаря тому, что я стала ведущей «Нашего Радио», я стала выползать из своей ракушки, общаться с людьми. Это толкнуло мою кровь, толкнуло мой внутренний творческий кислород. Я решила переосмыслить свой творческий путь - не всю же жизнь петь ироничные песни. У нас к женщинам немножко другие требования в индустрии, чем к мужчинам. Если мужчина может дурачиться до старости лет, то женщина рано или поздно должна входить в какую-то более серьезную историю. Собственно, этим и продиктована такая трансформация. Не знаю, насколько я сейчас готова к альбому, все-таки для этого нужно нарастить бэкграунд потяжелее. Песня "Антеннами" - это первый шаг к будущему альбому, который будет фундаментально обозначать перезагрузку лейбла Алиса Вокс», - объяснила певица.

Алиса Вокс отметила, что тех, кто ассоциирует ее с хитом «Экспонат» («На лабутенах») группы «Ленинград», удивит новая песня. При этом в клипе, созданном с помощью новейших нейросетей, появится аватар певицы.

«Я смотрела на этот аватар - это такая богиня Земли и природы. Что мне однозначно понравилось – то, что я там стала больше похожа на Шарлиз Терон, которую я просто обожаю, считаю идеалом красоты. В то же время там абсолютно узнаваемые мои черты лица. Конечно, необычно на себя смотреть в таком виде, но мне очень понравилось. Это отражает состояние лирического героя, исполняющего песню, потому что в моем мироощущении, когда я пою какую-то песню, то перевоплощаюсь в другого человека: то есть тот человек, который поет песню "Антеннами", это совершенно не тот человек, не та роль и не тот персонаж, который поет песню "Экспонат". Когда я только начала думать, каким должен быть этот клип, у меня в голове было несколько версий, и вдруг в один день я просыпаюсь и понимаю, что это должна быть постапокалиптическая антиутопия о столкновении природы и технологий, кто кого», - сказала собеседница НСН.

