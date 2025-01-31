«Наши люди в Голливуде!»: Продюсер хитов «Тату» о сравнении с «Сигма Бой»
Визитка группы «Тату» - это брейк-битовый ломаный ритм, а не прямая бочка, сказала в эфире НСН Елена Кипер, сравнив успех хита «Сигма Бой» с мультиком «Skibidi Toilet» и хайпом вокруг Юры Борисова.
Группа «Тату» по музыке, текстам и мировому успеху серьезно отличается от исполнительниц хита «Сигма Бой», поэтому сравнивать их сегодня нет смысла, заявила в интервью НСН продюсер Елена Кипер, создавшая легендарные песни «Тату».
Трек «Сигма Бой» российских девочек-блогеров, 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской ранее попал в мировой чарт Billboard. При этом музыкальный критик Денис Ступников высказал мнение, что они решили повторить успех «Тату». Кипер объяснила, чем отличаются эти два успеха.
«Их сложно сравнить с группой "Тату", потому что 80 стран мира дали "Тату" "платину" и "золото". Сравнивать нужно в определенном отрезке времени. Если эти 11-летние девчонки через два года получат такие же статусы, это будет круто, а сравнивать сейчас вообще не с чем. Визитная карточка группы "Тату" это брейк-битовый ломаный ритм, а не прямая бочка, и определенные смыслы. Более того, если говорить об успехе за рубежом, группа "Тату" в международном звучании – рок-группа, а не поп-группа. Эти нюансы надо понимать профессионально, но когда есть успех, его можно сравнивать с любым другим успехом», - сказала продюсер.
При этом Кипер рассказала, как дети «поднимают» понравившиеся им песни, и вспомнила актера Юру Борисова.
«Попадание песни "Сигма Бой" в чарт Billboard – это сейчас такой же хайп, как Юра Борисов, который номинируется на "Оскар" - вот, наши люди в Голливуде. При этом, если Борисов создал очень большую историю собой и своими работами, то эти девочки блогеры, у них большое количество подписчиков в YouTube. Имея такую большую армию поклонников, несколько миллионов, им было проще сделать стриминг и маркетинг этого трека, чем каким-нибудь ноунеймам. Есть мультик "Skibidi Toilet", который подняли малыши до десяти лет, потому что ритмически это их контент. Дети невероятно поднимают музыкальный контент, если в нем есть четкая ритмическая основа, бит. Кроме того, сам слоган "Сигма Бой" легко произносится, как считалочка», - заключила собеседница НСН.
Музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев ранее рассказал «Радиоточке НСН», что песня, которую пытались запретить в Европарламенте, не несет политического подтекста.
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