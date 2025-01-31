«Наши люди в Голливуде!»: Продюсер хитов «Тату» о сравнении с «Сигма Бой»

Группа «Тату» по музыке, текстам и мировому успеху серьезно отличается от исполнительниц хита «Сигма Бой», поэтому сравнивать их сегодня нет смысла, заявила в интервью НСН продюсер Елена Кипер, создавшая легендарные песни «Тату».

Трек «Сигма Бой» российских девочек-блогеров, 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской ранее попал в мировой чарт Billboard. При этом музыкальный критик Денис Ступников высказал мнение, что они решили повторить успех «Тату». Кипер объяснила, чем отличаются эти два успеха.