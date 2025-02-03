«Элли, Финист и Николь»: Киноиндустрия открыла 2025 год четырьмя «миллиардерами»

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДЕРА: ЭЛЛИ, ФИНИСТ, ЁЛКИ И КУЗЯ

Главная новогодняя битва 2025-го началась 1 января, когда на экраны параллельно вышли два сказочных блокбастера. На сегодняшний день сказка Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрала в прокате 3,260 млрд рублей, а фэнтези Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» - 2,665 млрд рублей.

При этом часть зрителей обиделась на создателей «Волшебника», заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Кому-то не понравились актеры, кому-то - девочка-исполнительница роли Элли, кому-то Тотошка, но основной негатив к этому фильму концентрировался на том, что многие зрители посчитали себя обманутыми, потому что им предоставили экранизацию не полной книги, а только половины первой из вселенных Александра Волкова. Экранизация книги прерывается, а далее зрители должны ждать продолжения на протяжении нескольких лет», – пояснил Исаев.

Третье и четвертое место по кассовым сборам в январе заняли две картины, вышедшие на экраны 19 декабря. Комедия «Ёлки 11» заработала за месяц 637 млн рублей, «добив» общие сборы до 1,228 млрд рублей. Результаты сказки «Домовенок Кузя» в озвучке Сергея Бурунова и Гарика Харламова оказались чуть скромнее – 552 млн рублей за январь и итоговые 1,035 млрд рублей.

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН, почему режиссеры не постеснялись сделать 11-ю версию «Ёлок».

«Вообще, конечно, большие цифры в названиях фильмов отталкивают, но посмотрим по результатам проката. Это чисто продюсерское решение, никаких ограничений нет. Один известный рок-музыкант сказал: зачем писать новые хиты, если есть успешные старые? С "Ёлками" примерно то же самое. Если есть успешный хит, который худо-бедно собирает деньги и зрителей, зачем придумывать что-то новое: а вдруг не получится. Это называется цель оправдывает средства – если франшиза собирает миллиарды, то, как выражались известные деятели: пока пипл хавает, их будут снимать», – констатировал Шнейдеров.

«Пипл схавал» и шестую часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», которая заняла пятое место по сборам в январе (303 млн рублей).

Для сравнения, в январе 2024 года в российском прокате было два фильма-миллиардера – «Холоп 2» (сборы за месяц 3,616 млрд рублей) и «Бременские музыканты» (2,755 млрд рублей). Мультик «Три богатыря и Пуп Земли» оформил свой миллиард в начале февраля 2024-го, а фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» за первый месяц прошлого года освоил всего 561 млн рублей.