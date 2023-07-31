Сборы «Вызова» в кинопрокате превысили 2 млрд рублей
Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко собрал в кинопрокате РФ более 2 млрд рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
По итогам уикенда картина, частично снятая в космосе, заняла пятую строчку в списке лидеров проката, сборы «Вызова» за 27-30 июля составили 14,5 млн рублей. Всего за время показа работа собрала 2001,7 млн рублей.
На первом месте среди самых популярных фильмов в кинотеатрах России оказалась комедия «За Палыча!» (72,2 млн рублей), в СНГ — фильм «Барби» (75,7 млн рублей). Кроме того, в лидеры вошли картины «Жанна Дюбарри» (65,6 млн рублей), а также не вышедший в РФ и Белоруссии «Оппенгеймер» (55,7 млн рублей).
Фильм «Вызов» стал первой работой со съемками профессиональных актеров в космосе, напоминает Ura.ru. Картина вышла на большие экраны 20 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru