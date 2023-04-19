«Подвиг или безумство?»: Фильм «Вызов» превратился в шоу до премьеры
Путин не смотрел фильм, но назвал его «дважды первым», Ургант встретился на показе с Эрнстом, а космонавты ругают актеров, предложивших дать Пересильд звание Героя России.
В России бурно обсуждают события вокруг фильма «Вызов», который начнут показывать в кинотеатрах с 20 апреля.
В Москве в День космонавтики прошли сразу две закрытых премьеры «первой картины, снятой в космосе» с участием звезд политики и шоубизнеса – от Владимира Путина до Ивана Урганта.
После этого разгорелась дискуссия о возможном присвоении звания Герой России актрисе Юлии Пересильд, при этом кинокритики не верят, что «Вызов» сможет повторить космический коммерческий успех «Чебурашки».
ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ УРГАНТА
Фильм «Вызов» начали снимать осенью 2021 года, когда главой Роскосмоса был Дмитрий Рогозин. 5 октября «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отправился в космос, при этом запуск активно освещался в программе «Вечерний Ургант». На МКС прошло 12 съемочных смен, после чего киношники вернулись на Землю.
Спустя полтора года, в День космонавтики 12 апреля 2023 года в Москве прошли две премьеры картины – в Кремле и в кинотеатре «Октябрь». На первой побывал президент РФ Владимир Путин, коротко поблагодаривший создателей фильма.
«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», - сказал Путин, пожелал всем хорошего просмотра и ушел из зала.
Помимо Путина «кремлевскую премьеру» посетили, в частности, глава Первого канала Константин Эрнст, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, актер Владимир Машков, играющий в «Вызове» конструктора, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поведавший журналистам, что Владимир Владимирович еще не смотрел фильм, но обязательно это сделает.
Эрнст с женой и Песков с дочерью посетил и премьеру в «Октябре», среди многочисленных гостей которой оказались также Ксения Собчак, Ольга Бузова и Иван Ургант. Пропавший с экранов телеведущий заинтриговал журналистов обещанием вернуться на Первый канал, тем более, что оказался в одно время и одном месте с Эрнстом.
КОСМОНАВТЫ ПРОТИВ АКТЕРОВ
18 апреля история с «Вызовом» получила неожиданное продолжение. Директор Гильдии актеров Валерия Гущина предложила присвоить Пересильд звание Героя России.
«Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но в целом считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», - сказала Гущина РИА Новости. При этом она удивилась, почему актрису еще не отметили какой-либо высокой наградой.
Однако идея с «геройством» Пересильд понравилась не всем.
«Я хотел бы спросить у тех руководителей Роскосмоса, которые перед стартом кинематографического проекта так же, как и многие космонавты, высказывали свое негативное отношение к нему: они считают адекватным присуждение артистам высочайшей награды страны за их труд? Это нормально, на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят?» - возмутился в интервью «МК» летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.
Со своей стороны, летчик-космонавт Елена Серова, также имеющая звание Герой России, высказала мнение, что, «если это награждение произойдет, это обесценит подвиг настоящих космонавтов».
Оценивая прокатные перспективы фильма, кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что «Вызов» не повторит успех «Чебурашки», побившего в этом году все рекорды по сборам.
«Фильм "Вызов" никогда не повторит успех "Чебурашки", он рассчитан на другую возрастную категорию. Маленьким детям, которые пошли смотреть на детского героя, все эти космические приключения до фонаря. Судя по трейлеру, "Вызов" - не "Звездные войны". Этот фильм пойдут смотреть лет с 13, а "Чебурашку" сделала аудитория гораздо моложе», - сказал Шнейдеров.
При этом он высказал мнение, что «Вызов» сняли назло голливудскому актеру Тому Крузу, также собиравшемуся снять фильм в космосе.
«Этот фильм снимали назло Тому Крузу, это была идея еще Дмитрия Рогозина. Круз не стал тратить безумные деньги, лететь в космос и предпочел снимать все на зеленом фоне», - пояснил эксперт.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также говорил НСН, что не ждет ничего хорошего от фильма «Вызов».
Вместе с тем музыканты из группы «Uma2rman» похвастались в День космонавтики, что их клип на песню «Звезды» снимали на МКС на камеру, которую оставил Клим Шипенко после «Вызова».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- Концерн Heineken нашёл покупателя для российского бизнеса
- Бойцы «Вагнера» ликвидировали в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов
- Илон Маск назвал дефолт в США вопросом времени
- ФК «Акрон» выбил московский «Спартак» из Кубка России
- Путин поручил навести порядок на КПП «Гуково» на границе ЛНР
- СМИ: Еврокомиссия готова запретить поставки украинской сельхозпродукции в Европу
- СМИ: У солдат ВСУ нашли устойчивые к антибиотикам «супербактерии»
- Путин заявил, что новым регионам необходима поддержка федерального центра
- Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил о достижении Москвой всех целей СВО
- Путин объяснил свою поездку в зону СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru