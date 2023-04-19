«Подвиг или безумство?»: Фильм «Вызов» превратился в шоу до премьеры

ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ УРГАНТА

Фильм «Вызов» начали снимать осенью 2021 года, когда главой Роскосмоса был Дмитрий Рогозин. 5 октября «киноэкипаж» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отправился в космос, при этом запуск активно освещался в программе «Вечерний Ургант». На МКС прошло 12 съемочных смен, после чего киношники вернулись на Землю.

Спустя полтора года, в День космонавтики 12 апреля 2023 года в Москве прошли две премьеры картины – в Кремле и в кинотеатре «Октябрь». На первой побывал президент РФ Владимир Путин, коротко поблагодаривший создателей фильма.

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», - сказал Путин, пожелал всем хорошего просмотра и ушел из зала.

Помимо Путина «кремлевскую премьеру» посетили, в частности, глава Первого канала Константин Эрнст, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, актер Владимир Машков, играющий в «Вызове» конструктора, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поведавший журналистам, что Владимир Владимирович еще не смотрел фильм, но обязательно это сделает.

Эрнст с женой и Песков с дочерью посетил и премьеру в «Октябре», среди многочисленных гостей которой оказались также Ксения Собчак, Ольга Бузова и Иван Ургант. Пропавший с экранов телеведущий заинтриговал журналистов обещанием вернуться на Первый канал, тем более, что оказался в одно время и одном месте с Эрнстом.