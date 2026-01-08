«Чебурашка-2» ровно через неделю собрал более 4 млрд рублей
К тому же лента стала первым российским фильмом-«миллиардером» в 2026 году, преодолев отметку по сборам в 1 млрд рублей уже на второй день проката.
МИЛЛИАРДЫ «ЧЕБУРАШКИ»
Сборы продолжения фильма о приключениях Чебурашки и Гены превысили 4 млрд рублей в отечественном прокате. Это произошло ровно через неделю после начала проката. Новый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на большие экраны 1 января 2026 года.
На момент написания материала, касса «Чебурашки-2», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляет 4 млрд 96 млн 223 тысячи 250 рублей. Лента стала первым фильмом-«миллиардером» в 2026 году в России, преодолев отметку по сборам в 1 млрд рублей на второй день проката.
Картина уже успела установить несколько рекордов. Так, «Чебурашка-2» вошел в тройку самых кассовых фильмов России. Ленте удалось превзойти результат главного кассового лидера прошлого года — картины Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Этот фильм, по данным ЕАИС, смог собрать более 3,3 млрд рублей.
В общем рейтинге российских картин «Чебурашка-2» уступает лишь первому фильму франшизы, установившему абсолютный рекорд российского проката и собравшему более 6,7 млрд рублей, а также комедии «Холоп-2» со сборами примерно 3,8 млрд рублей.
С учетом того, что сиквел «Чебурашки» за восемь дней собрал больше половины кассы первой части, у него есть все шансы забрать у оригинала звание самого кассового фильма. Кроме того, «Чебурашка-2» побил рекорд по скорости кассовых сборов.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
2026 год начался сразу с трех «миллиардеров» в российском прокате. После «Чебурашки-2» отметку по сборам в 1 млрд рублей смогли преодолеть «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина. Ленты сделали это спустя четыре дня после начала проката. Обе сказки, как и «Чебурашка», вышли на большие экраны 1 января 2026 года.
На светской премьере «Простоквашино» режиссер ленты Сарик Андреасян рассказал спецкору НСН, что идея по созданию полнометражной картины по мультфильму лежала на поверхности.
«Это настолько великое наследие, что нет человека, который о нем не знает. Это считается культурным кодом. Мы все знаем фразы, персонажей. "Простоквашино" — одна из наших любимых историй. Если бы не я, то кто-то другой бы дошел до идеи воплотить ее в фильме. Мультик великий, произведение великое. Мне кажется, полнометражная картина сама напрашивалась», - заявил он.
На момент написания материала, сборы «Простоквашино», согласно подсчетам ЕАИС, составляют 1 млрд 735 млн 898 тысяч 295 рублей, а «Буратино» — 1 млрд 722 млн 356 тысяч 819 рублей. Эти картины вместе с «Чебурашкой-2» входят в ТОП-3 праздничного кинопроката в России.
Юная актриса Виталия Корниенко, воплотившая в кино нового Буратино при помощи компьютерной технологии «захвата движения», в беседе с НСН призналась, что в киносказке ей впервые пришлось сыграть мальчика.
«Для меня это такой первый крутой необычный опыт работы в костюме с технологией мокап (mocap — motion capture — "захвата движения" - прим. НСН). Отличия от моей актерской игры в других проектах были в том, что я играю мальчика. У него совсем другие повадки, другой характер. Мы вместе с режиссером Игорем Волошиным хотели видеть Буратино маленьким, наивным, как чистый лист. До определенного момента Буратино кажется, что его окружают только друзья. По ходу фильма он не меняется внешне, но проходит внутреннюю трансформацию. Он познает тонкости того, как устроен мир, взрослеет. Чаще всего первые дубли были мои или со мной. Потом по площадке ходили специально обученные люди с пластиковой куклой, с синей хромакейной, деревянной и т.д. Актеры играли как со мной, так и со сферами, с пустым местом. Когда меня не было в кадре — я подыгрывала им, стоя за камерой», - рассказала она.
При этом, по словам, Игоря Волошина, в его новом фильме важное внимание уделяется теме отцов и детей.
«Деревянный мальчик меняет мир, следуя абсолютно другому типу существования, нежели другие персонажи, которых можно встретить в литературе. В нашем фильме показан момент взросления, отношения родителей и детей — мне кажется, для каждого полезно крепко задуматься над рядом важных вопросов, прежде чем ты решил стать родителем, привести ребенка в этот мир», - приводит его слова спецкор НСН.
Ранее юная актриса Ева Смирнова, исполнившая роль внучки Шапокляк в фильмах про Чебурашку, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что «Чебурашка-2» затрагивает множество глубоких тем, однако сказочность вытягивает всю грусть из картины.
