«Чебурашка-2» ровно через неделю собрал более 4 млрд рублей

«Для меня это такой первый крутой необычный опыт работы в костюме с технологией мокап (mocap — motion capture — "захвата движения" - прим. НСН). Отличия от моей актерской игры в других проектах были в том, что я играю мальчика. У него совсем другие повадки, другой характер. Мы вместе с режиссером Игорем Волошиным хотели видеть Буратино маленьким, наивным, как чистый лист. До определенного момента Буратино кажется, что его окружают только друзья. По ходу фильма он не меняется внешне, но проходит внутреннюю трансформацию. Он познает тонкости того, как устроен мир, взрослеет. Чаще всего первые дубли были мои или со мной. Потом по площадке ходили специально обученные люди с пластиковой куклой, с синей хромакейной, деревянной и т.д. Актеры играли как со мной, так и со сферами, с пустым местом. Когда меня не было в кадре — я подыгрывала им, стоя за камерой», - рассказала она.

При этом, по словам, Игоря Волошина, в его новом фильме важное внимание уделяется теме отцов и детей.