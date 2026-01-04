Третий миллиардер: Кассовые сборы «Буратино» превысили миллиард рублей
Кассовые сборы фильма «Буратино» за четыре дня проката превысили миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
В настоящий момент касса ленты режиссера Игоря Волошина составляет 1 000 796 617 рублей.
Фильм вышел в прокат 1 января 2026 года.
Ранее сегодня сборы другой премьеры января - «Простоквашино» также превысили миллиард рублей. При этом «Чебурашка 2», стартовавший как и «Простоквашино» с «Буратино» 1 января 2026 года, собрал уже 2 миллиарда и 357 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
