Третий миллиардер: Кассовые сборы «Буратино» превысили миллиард рублей

Кассовые сборы фильма «Буратино» за четыре дня проката превысили миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Простоквашино» заработал миллиард за четыре дня проката

В настоящий момент касса ленты режиссера Игоря Волошина составляет 1 000 796 617 рублей.

Фильм вышел в прокат 1 января 2026 года.

Ранее сегодня сборы другой премьеры января - «Простоквашино» также превысили миллиард рублей. При этом «Чебурашка 2», стартовавший как и «Простоквашино» с «Буратино» 1 января 2026 года, собрал уже 2 миллиарда и 357 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ФильмКиноРоссия

