Кандидаты в космонавты могут подавать заявки через «Госуслуги»

Портал госуслуг может помочь собрать документы кандидатам для нового отбора в отряд космонавтов. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

Таких не берут в космонавты: Сколько кандидатов попадает на орбиту

«В этом году мы хотим попробовать помочь претендентам собирать документы, и мы уже начали взаимодействие с "Госуслугами"», - приводит его слова ТАСС.

Крикалев выразил надежду, что платформа поможет упростить сбор документов с использованием современных цифровых технологий.

Новый набор в отряд космонавтов начался 4 февраля. Он будет проходить заочно с подачей документов, затем очно с тестированием навыков и показателей. Претендентам должно быть не более 35 лет по состоянию на конец 2025 года, им необходимо высшее образование в области точных, естественных, медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4 и стаж работы по профессии не менее 3 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГосуслугиКосмонавтыРоскосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры