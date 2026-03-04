Музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал НСН, что считает новый альбом «Крематория» «Репортажи» одним из лучших музыкальных релизов за последние годы, так как Армен Григорян там «оторвался на полную катушку».

Группа «Крематорий» представила новый альбом «Репортажи», который стал 18-м в дискографии коллектива. Пластинка выдержана в эстетике двойного альбома и включает два самостоятельных концептуальных проекта. В первую часть вошли 10 совершенно новых песен, а вторая часть объединила синглы, созданные в период с 2023 по 2026 год. Связующим звеном между частями стала миниатюра «Швейцар» в исполнении участницы шоу «Голос. Дети» Адель Стар. Ступников признался, что пластинка совершенно удивила его.

«Могу честно сказать, что это один из лучших российских релизов, который я услышал за последние пять лет. Никакой вымученности, балласта, следования прежним лекалам. Чувствуется, что Армена Сергеевича по-настоящему прет в хорошем смысле. Вот такой россыпи образов, феерии в развитии сюжетов я даже от «Крематория» не ожидал. Все очень непредсказуемо, игриво, остроумно и при этом имеет отношение к нашей действительности. Это пример группы, которая постоянно развивается в музыкальном смысле и не зацикливается на старой стилистике. В новом альбоме есть очень тяжелые песни, как, например, «Квартира N 666». Наверное, кого-то из поклонников старого «Крематория» это даже шокирует, но меня лично это дико порадовало, это прекрасно, что Армен Сергеевич все-таки отвязался на полную катушку», - рассказал он.