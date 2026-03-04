Феерия, юмор и шок! Новый альбом «Крематория» назвали лучшим релизом последних лет
Денис Ступников заявил НСН, что альбом «Репортажи» может даже шокировать поклонников старого «Крематория», так как там есть очень тяжелые песни, однако все они с юмором и в духе времени.
Музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал НСН, что считает новый альбом «Крематория» «Репортажи» одним из лучших музыкальных релизов за последние годы, так как Армен Григорян там «оторвался на полную катушку».
Группа «Крематорий» представила новый альбом «Репортажи», который стал 18-м в дискографии коллектива. Пластинка выдержана в эстетике двойного альбома и включает два самостоятельных концептуальных проекта. В первую часть вошли 10 совершенно новых песен, а вторая часть объединила синглы, созданные в период с 2023 по 2026 год. Связующим звеном между частями стала миниатюра «Швейцар» в исполнении участницы шоу «Голос. Дети» Адель Стар. Ступников признался, что пластинка совершенно удивила его.
«Могу честно сказать, что это один из лучших российских релизов, который я услышал за последние пять лет. Никакой вымученности, балласта, следования прежним лекалам. Чувствуется, что Армена Сергеевича по-настоящему прет в хорошем смысле. Вот такой россыпи образов, феерии в развитии сюжетов я даже от «Крематория» не ожидал. Все очень непредсказуемо, игриво, остроумно и при этом имеет отношение к нашей действительности. Это пример группы, которая постоянно развивается в музыкальном смысле и не зацикливается на старой стилистике. В новом альбоме есть очень тяжелые песни, как, например, «Квартира N 666». Наверное, кого-то из поклонников старого «Крематория» это даже шокирует, но меня лично это дико порадовало, это прекрасно, что Армен Сергеевич все-таки отвязался на полную катушку», - рассказал он.
При этом Ступников уверен, что приглашение Адели Стар не было попыткой привлечь молодую аудиторию, так как она и сама придет, поскольку группа пробует новые форматы.
«Они развиваются, поэтому новая аудитория появится априори, вне зависимости от того, приглашает ли «Крематорий» 11-летних девочек или нет. Что же касается этой Адели, то ее присутствие в песнях не нарочитое. Та же самая «Квартира N 666» подразумевает женский вокал. Если бы там у взрослой тетеньки был женский вокал, то это было бы не то. Не было бы комического эффекта, который возникает, когда эта маленькая девочка поет таким угрожающим голосом. Хотя, безусловно, в альбоме есть и очень серьезные вещи - «Бензобак», например. Она поднимает очень серьезную тему вооруженных конфликтов в метафорической форме», - отметил он.
В последние годы «Крематорий» много экспериментирует с форматами. Например, музыканты выпустили одноактный балет «Грезы скотного двора», альбом The Big One с песнями на иностранных языках. Ступников раскрыл, почему подобные эксперименты стали естественными и органичными для группы.
«Это совершенно естественный путь для групп. Если говорить о балете, то это связано с тем, что группа «Крематорий» в 2021 году сделала первый концерт с симфоническим оркестром «Глобалис». Эксперимент оказался очень удачным. Армен Сергеевич даже предложил дирижеру Леониду Бутинскому поработать над аранжировками балета, который давно вынашивал сам Армен Григорян. Это вылилось в создание такого альбома. Что же касается альбома The Big One, то это тоже произошло естественным образом. Армен Сергеевич жил в Латинской Америке и там познакомился с огромным количеством музыкантов», - подытожил он.
Ранее лидер и вокалист «Крематория» Армен Григорян в беседе с НСН поделился успехами 2025 года и раскрыл, как чувствует себя после концертов в свои 65 лет.
