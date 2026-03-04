Главу подмосковного округа Серебряные Пруды заподозрили в получении взяток

Глава муниципального округа Серебряные Пруды и три его заместителя подозреваются в получении взяток от предпринимателей на сумму 5,85 млн рублей. Об этом заявила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, передает РИА Новости.

Правоохранители возбудили уголовное дело против главы округа, трех его заместителей и директора муниципального казенного учреждения «Центр торгов», подозреваемых в получении взяток. При этом на индивидуального предпринимателя и генерального директора фирмы завели дело о даче взяток.

По данным следствия, группа во главе с руководителем округа организовала схему получения взяток от бизнесменов на 5 млн 850 тысяч рублей за покровительство по контрактам по уборке снега, благоустройству и ремонту дорог.

Фигуранты задержаны. Правоохранители проводят допросы, обыски и сбор доказательств в рамках расследования.

