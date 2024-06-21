«Это бренд!»: Повторит ли комедия об «Иванушках International» успех сериала о «КиШ»

На песнях «Иванушек» выросла большая аудитория, при этом старт комедии в кинотеатрах пока идет ниже ожиданий, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Комедия «Тур с Иванушками» рассчитана на более широкую аудиторию, чем сериал «Король и Шут», прогремевший в 2023 году на «Кинопоиске», заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Фильм о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International» стартовал в российском прокате 20 июня. Сборы картины Марка Горобца пока составляют около 12 млн рублей, она занимает третье место среди самых кассовых фильмов выходных вслед на мультфильмом «Три богатыря. Ни дня без подвига» и пиратским релизом «Головоломки-2». Исаев объяснил разницу между фильмом о поп-группе и сериалом о панк-группе.

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«Сериал "Король и Шут" не надо сравнивать с полнометражным произведением для достаточно широкой аудитории, которая любит и помнит песни "Иванушек", и на них выросла. Те цифры, что мы видим, идут по нижней и средней планке ожиданий. Хотелось бы, чтобы этот фильм зарабатывал больше, потому что он этого достоин. Бренд "Иванушек" - это большое культурное явление в нашей жизни», - сказал Исаев.

Ранее один из солистов «Иванушек International» Кирилл Туриченко высказал мнение, что Сергей Безруков мог бы сыграть роли двух участников группы - Кирилла Андреева и Андрея Григорьева-Апполонова, а его самого должен сыграть «какой-то молодой актер». При этом Туриченко добавил, что на роль Андреева все же больше подойдет Дмитрий Дюжев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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