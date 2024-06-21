«Это бренд!»: Повторит ли комедия об «Иванушках International» успех сериала о «КиШ»

Комедия «Тур с Иванушками» рассчитана на более широкую аудиторию, чем сериал «Король и Шут», прогремевший в 2023 году на «Кинопоиске», заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Фильм о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International» стартовал в российском прокате 20 июня. Сборы картины Марка Горобца пока составляют около 12 млн рублей, она занимает третье место среди самых кассовых фильмов выходных вслед на мультфильмом «Три богатыря. Ни дня без подвига» и пиратским релизом «Головоломки-2». Исаев объяснил разницу между фильмом о поп-группе и сериалом о панк-группе.