«Снимут мюзикл»: Продюсер Руденко рассказал, как Sony «отобьют» миллиард на Queen
По истории группы Queen могут снять фильм или сериал, а также поставить мюзиклы и начать выпускать мерч, заявил НСН Леонид Руденко.
Менеджеры компании Sony Music, которые приобрели весь каталог рок-группы Queen, будут всячески давить на имя бренда, выпуская куклы, комиксы, создавая мюзиклы или сериалы, заявил НСН электронный музыкант и продюсер Леонид Руденко.
Легендарный коллектив Queen продал весь свой музыкальный каталог компании Sony Music. Как пишет РБК, сумма сделки составила 1,27 миллиарда долларов. Отмечается, что это самая дорогая подобная сделка в истории музыки. До этого лидером был Майкл Джексон со суммой сделки в 600 миллионов долларов. Руденко отметил, что менеджеры «отобьют» потраченные средства, максимально монетизировав бренд Queen.
«Менеджеры компании захотят вернуть затраченную сумму и приумножить её, получив хороший доход с этого. Для этого будут использованы всевозможные инструменты, возможно, будет создан чуть ли не мюзикл, могут создать гастрольную группу, которая проедется по всем штатам, а какие-то интересные артисты споют свою интерпретацию, могут появиться куклы, компьютерные игры, комиксы. Могут создать чуть ли не новую линейку музыкального оборудования. Могут снять фильм или сериал. Всячески будут давить на имя бренда. Это будет не только переиздание», - сказал собеседник НСН.
Ранее рок-группа Queen представила на своем YouTube-канале неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
- СМИ: В Москве актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками
- Песков рассказал, когда новым собакам Путина дадут клички
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru