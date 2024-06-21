«Снимут мюзикл»: Продюсер Руденко рассказал, как Sony «отобьют» миллиард на Queen

Легендарный коллектив Queen продал весь свой музыкальный каталог компании Sony Music. Как пишет РБК, сумма сделки составила 1,27 миллиарда долларов. Отмечается, что это самая дорогая подобная сделка в истории музыки. До этого лидером был Майкл Джексон со суммой сделки в 600 миллионов долларов. Руденко отметил, что менеджеры «отобьют» потраченные средства, максимально монетизировав бренд Queen.

«Менеджеры компании захотят вернуть затраченную сумму и приумножить её, получив хороший доход с этого. Для этого будут использованы всевозможные инструменты, возможно, будет создан чуть ли не мюзикл, могут создать гастрольную группу, которая проедется по всем штатам, а какие-то интересные артисты споют свою интерпретацию, могут появиться куклы, компьютерные игры, комиксы. Могут создать чуть ли не новую линейку музыкального оборудования. Могут снять фильм или сериал. Всячески будут давить на имя бренда. Это будет не только переиздание», - сказал собеседник НСН.

Ранее рок-группа Queen представила на своем YouTube-канале неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

