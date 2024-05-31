В Саратове завершили съемки сериала о группе «Комбинация»
В Саратове завершились съемки сериала о создании поп-группы «Комбинация», сообщили представители платформы Wink в своих соцсетях.
В частности, речь пойдет о начале карьеры будущих участниц музыкального коллектива, их знакомстве с композитором Виталием Окороковым. Съемки проходили на проспекте имени Кирова, на набережной имени Ю. Гагарина и в здании Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова.
В сериале задействованы Никита Кологривый, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие артисты. Эпизодическую роль преподавателя консерватории исполнила певица Алена Апина.
Режиссер проекта - Никита Власов. Премьера пройдет на платформе Wink в конце осени.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru