В Саратове завершили съемки сериала о группе «Комбинация»

В частности, речь пойдет о начале карьеры будущих участниц музыкального коллектива, их знакомстве с композитором Виталием Окороковым. Съемки проходили на проспекте имени Кирова, на набережной имени Ю. Гагарина и в здании Саратовской государственной консерватории имени Л. Собинова.

В сериале задействованы Никита Кологривый, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие артисты. Эпизодическую роль преподавателя консерватории исполнила певица Алена Апина.

Режиссер проекта - Никита Власов. Премьера пройдет на платформе Wink в конце осени.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

