Слуцкий: Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Жириновского
8 июня 202417:10
Актер Никита Кологривый может сыграть роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского в молодости в сериале «Первого канала», заявил Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.
По его словам, Жириновского в более зрелом возрасте сыграет другой актер, кандидаты на эту роль уже имеются.
Слуцкий выразил уверенность в том, что этот сериал станет историческим.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru