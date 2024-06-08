Слуцкий: Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Жириновского

По его словам, Жириновского в более зрелом возрасте сыграет другой актер, кандидаты на эту роль уже имеются.

Слуцкий выразил уверенность в том, что этот сериал станет историческим.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

