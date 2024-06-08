Слуцкий: Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Жириновского

Актер Никита Кологривый может сыграть роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского в молодости в сериале «Первого канала», заявил Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости.

Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club

По его словам, Жириновского в более зрелом возрасте сыграет другой актер, кандидаты на эту роль уже имеются.

Слуцкий выразил уверенность в том, что этот сериал станет историческим.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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