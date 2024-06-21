«Никаких миллиардов!»: Затмит ли пиратская «Головоломка» новых «Трех богатырей»
Никто не знал, что летом выйдет новая серия быстро сляпанных «Богатырей», сказал в эфире НСН Роман Исаев, не увидев проблемы в параллельном релизе бьющей рекорды за океаном «Головоломки-2».
Пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка-2» не станет помехой для новых «Трех Богатырей», заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», по мнению экспертов, будет главной премьерой уикенда и соберет порядка 60-70 млн рублей. При этом, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», пиратский релиз американского мультфильма «Головоломка-2» стартовал в России в два раза лучше «Богатырей», его сборы за выходные ожидаются на уровне 150 млн рублей.
«Релиз "Головоломки" никаким ударом не станет. Наоборот, этот мультфильм может помочь "Богатырям", люди хотя бы узнают, что они вышли. Никто же не знал, что летом будет новая серия "Богатырей". Детская аудитория с удовольствием посмотрит и тот, и другой фильм. Если один мультфильм соберет 150 миллионов рублей, а другой 70 миллионов, тут не идет разговор о каком-то вреде или помехе. Когда фильм претендует на сборы полмиллиарда за уикенд или хотя бы 300 миллионов – это одно, а когда топовый фильм на уикенде собирает меньше ста миллионов, - это провал.», - сказал Исаев.
По его мнению, новому мультфильму богатырской франшизы не светит успех картины «Три богатыря и Пуп Земли» (вышла в декабре 2023 года), заработавшей в прокате более 1,1 млрд рублей.
«Собрать миллиард он не сможет. Во-первых, этот мультфильм был очень быстро сляпан для того, чтобы хоть как-то заполнить дыры в репертуаре летнего периода. Очень хорошо, что он появился, дети могут посмотреть на любимых героев, но это мультфильм из ниоткуда, не имеющий никакой драматургической и сценарной подготовки. "Три богатыря", которые выходили на Новый год, - понятно, что это самое посещаемое время в кинотеатрах, что и дало ему возможность собрать те цифры, которые мы увидели. У летней версии "Богатырей" ни о каких миллиардах речь идти не может, тем не менее, он достаточно неплохо стартовал. Хорошо, что он есть, но каких-то рекордов ждать от него не приходится», - заключил собеседник НСН.
Анимационный проект студии Pixar «Головоломка-2» показал в США лучший старт со времени выхода фильма «Барби». За пять дней проката мультфильм заработал уже более $400 млн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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