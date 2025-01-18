Более $460 млн: «Гладиатор-2» обошел первую часть по мировым сборам

«Гладиатор» получил множество наград и номинаций на важные кинопремии. Так, согласно информации «Кинопоиска», в 2001 году лента получила пять статуэток «Оскар»: за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Рассел Кроу), «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшие костюмы». Тогда же лента получила семь номинаций на главную кинонаграду, в том числе за «Лучшую мужскую роль второго плана» (Хоакин Феникс).

В 2001 году первый «Гладиатор» также забрал два «Золотых глобуса» за «Лучший фильм» (драма) и «Лучший саундтрек», став претендентом на эту награду еще в трех номинациях. К тому же лента стала победителем в пяти номинациях Британской академии, в том числе за «Лучшую работу оператора» и «Лучший монтаж». Фильм Ридли Скотта был удостоен еще нескольких наград и был представлен на других премиях в десятках номинаций.

При этом второго «Гладиатора» уже успели номинировать на «Золотой глобус» (2025) за «Лучшую мужскую роль второго плана» (Дензел Вашингтон) и «Кинематографические и кассовые достижения». Однако о номинации фильма на «Оскар» пока официально не известно, так как результаты отбора до сих пор не были объявлены.