Более $460 млн: «Гладиатор-2» обошел первую часть по мировым сборам
Мировые сборы первого «Гладиатора» составили свыше $457 млн.
Продолжение культового фильма Ридли Скотта «Гладиатор» побило кассовые сборы оригинальной ленты с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом. Однако еще не понятно, получится ли у «Гладиатора-2» забрать столько же статуэток и номинаций на «Оскар», как у первого фильма.
«УЧЕНИК ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЯ»
Накануне стало известно, что американский фильм «Гладиатор-2» режиссера Ридли Скотта обошел по мировым сборам первую часть. Сиквел картины смог заработать более $460 млн, передает издание «Чемпионат». Согласно информации портала «Kinobusiness.com», мировые сборы первого «Гладиатора» 2000 года превысили $457 млн. При этом, по данным издания, чтобы отбить затраты на производство новому фильму необходимо собрать примерно $600 млн.
Мировая премьера продолжения «Гладиатора» состоялась спустя 24 года после появления первой части на больших экранах — 5 ноября 2024 года. Издание «Variety» сообщало, что стартовые сборы «Гладиатора-2» в мировом прокате составили $87 млн. Такие показатели стали рекордными для студии «Paramount Pictures» и лучшим зарубежным дебютом для режиссера Ридли Скотта.
Премьера в США была намечена на 22 ноября 2024 года. Больше всего за первый уик-энд сиквел «Гладиатора» заработал в Великобритании ($11,4 млн), Франции ($10,3 млн), Испании ($5,6 млн), Австралии ($5 млн) и Мексике ($4,7 млн), передает «Forbes.ru»,
События «Гладиатора-2» происходят через 25 лет после истории, описанной в первой части. По сюжету армия Римской империи под командованием генерала Марка Акация штурмует Нумидию. Во время битвы воин Ханно попадает в плен. Его хотят продать в рабство, но из-за физической выносливости героя его выкупает организатор гладиаторских боев Макрин. Ханно становится гладиатором и хочет отомстить римскому полководцу. Макрин обещает воину устроить встречу с врагом, если гладиатор будет яростно сражаться на арене Колизея.
Режиссером ленты вновь выступил Ридли Скотт. Роли в фильме исполнили Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен и другие.
Еще до премьеры второго «Гладиатора» главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская в интервью НСН заметила, что у сиквела оскароносного фильма есть все для коммерческого успеха, но продвижение блокбастера важнее имен звездных актеров и режиссера.
«Успех таких крупных и высокобюджетных фильмов, потенциальных блокбастеров, во многом зависит от маркетинга. Имя Дензела Вашингтона известно во всем мире, при этом в крупных фильмах всегда важен ансамбль. В высокобюджетных проектах одна звезда не делает кассу. При этом Ридли Скотт — режиссер опытный, он умеет подбирать актеров», - объяснила она.
ТИТУЛОВАННЫЙ «ГЛАДИАТОР»
Первая часть «Гладиатора» вышла в 2000 году. Главную роль в ленте исполнил Рассел Кроу. В фильме также сыграли Хоакин Феникс, Оливер Рид, Ричард Харрис и другие.
События в оригинальном фильме происходят в конце II века н. э. По сюжету стареющий римский император Марк Аврелий назначил преемником генерала Максимуса. Однако сын императора Коммод хочет сам занять трон, поэтому приказывает уничтожить Максимуса и его семью. Генерал выживает, но его отправляют в гладиаторскую школу. Ему приходится сражаться в Колизее и мечтать о том, как отомстить Коммоду.
«Гладиатор» получил множество наград и номинаций на важные кинопремии. Так, согласно информации «Кинопоиска», в 2001 году лента получила пять статуэток «Оскар»: за «Лучший фильм», «Лучшую мужскую роль» (Рассел Кроу), «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшие костюмы». Тогда же лента получила семь номинаций на главную кинонаграду, в том числе за «Лучшую мужскую роль второго плана» (Хоакин Феникс).
В 2001 году первый «Гладиатор» также забрал два «Золотых глобуса» за «Лучший фильм» (драма) и «Лучший саундтрек», став претендентом на эту награду еще в трех номинациях. К тому же лента стала победителем в пяти номинациях Британской академии, в том числе за «Лучшую работу оператора» и «Лучший монтаж». Фильм Ридли Скотта был удостоен еще нескольких наград и был представлен на других премиях в десятках номинаций.
При этом второго «Гладиатора» уже успели номинировать на «Золотой глобус» (2025) за «Лучшую мужскую роль второго плана» (Дензел Вашингтон) и «Кинематографические и кассовые достижения». Однако о номинации фильма на «Оскар» пока официально не известно, так как результаты отбора до сих пор не были объявлены.
Между тем, главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская заметила, что перспективы «Гладиатора-2» получить «Оскар» зависят от продвижения его на крупнейших мировых кинофестивалях.
«Конечно, звездный состав, имя режиссера — все составляющие успеха у фильма есть, а что будет на самом деле, это вопрос. Были примеры провала фильмов, от которых создатели ожидали заоблачных сборов, но я надеюсь, что этой картине будет способствовать успех и зрители ее примут. Сейчас трудно делать наградные прогнозы. Если фильмы не засветились до этого на фестивалях в Каннах и Венеции, их участие в гонке за "Оскаром" под вопросом. Кроме того, есть фестиваль в Торонто, который называют "репетицией Оскара"», - сказала она в беседе с НСН.
До этого режиссер Ридли Скотт объяснил, что не взял актера Рассела Кроу в продолжение «Гладиатора», так как сюжетная логика не позволяла задействовать его героя.
Ранее американский писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар». Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров объявление номинантов на ее получение переносили уже несколько раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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